Pješak nastradao u naletu auta u centru Zagreba: U bolnici je

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u centru Zagreba u ulici Prilaz Gjure Deželića u četvrtak oko 20 sati. Automobil je naletio na pješaka kojeg su prevezli u bolnicu, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Težina ozljeda još nije poznata. Očevid je u tijeku, zbog čega je taj dio grada zatvoren.

Po dovršetku očevida bit će dostupno više informacija.