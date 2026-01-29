Obavijesti

OČEVID TRAJE

Pješak nastradao u naletu auta u centru Zagreba: U bolnici je

Težina ozljeda još nije poznata. Očevid je u tijeku, zbog čega je taj dio grada zatvoren

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u centru Zagreba u ulici Prilaz Gjure Deželića u četvrtak oko 20 sati. Automobil je naletio na pješaka kojeg su prevezli u bolnicu, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Težina ozljeda još nije poznata. Očevid je u tijeku, zbog čega je taj dio grada zatvoren.

Po dovršetku očevida bit će dostupno više informacija. 

