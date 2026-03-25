Pješakinju u Zagrebu udario tramvaj: 'Hitna je brzo stigla'

Pješakinja je ozlijeđena pri naletu tramvaja na križanju Ilice i Grahorove ulice u Zagrebu u srijedu u 20.13 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija. Kako nam kaže čitatelj, na mjesto nesreće brzo je stigla Hitna pomoć, koja je prevezla ozlijeđenu.

- Tramvaj je udario pješaka, čini nam se mlađa osoba je u pitanju. Brzo je stigla Hitna pomoć i odvela je, a onda je došlo još jedno vozilo Hitne po nekog drugog, priča nam čitatelj, svjedok prometne nesreće na križanju Ilice i Grahorove ulice.

Pješakinju su prevezli u KBC Zagreb, gdje joj pružaju liječničku pomoć.

- Zbog prometne nesreće u Ilici, linije 2, 6 i 11 prometuju do Zapadnog kolodvora, a putnike na relaciji Črnomerec-Zapadni kolodvor prevoze autobusi, objavio je ZET.