SUZE I STOTINE LAMPAŠA U DRNIŠU

Pjesnik Frane Bilić pročitao je pjesmu 'Zašto si ubio Luku?' okupljenima u Drnišu

Piše Iva Tomas,
Foto: Hajrudin Merdanović/24sata

'Evo ti, moga Luku, na njemu ništa kriva. Zašto si ubio Luku? U Drnišu, 19. svibnja 2026. godine' - pročitao je pjesnik Bilić svima okupljenima

Stotine ljudi skupile su se u srijedu u Drnišu kako bi odale počast prerano preminulom maturantu Luki Milovcu. Pjesnik Frane Bilić napisao je pjesmu s nazivom 'Zašto si ubio Luku?' koju je pročitao na okupljanju u čast ubijenom Luki (19) u Drnišu.

"Zašto si ubio Luku? Oblaci se nad Prominom vuku, pod njom u suzi sve živo. Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo? Silnu nosimo muku, na rod pade nebo sivo.

Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo? Čikola od suza u huku, ništa od sna što je sniv'o. Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo? Odgovori žalosnom puku, gdje vapi sve živo. Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo?

Drniš: Mirno okupljanje,prosvjed i molitva za ubijenog Luku Milovca
Smijeh zamijeni vapaj i kuku, pitaj ga Blažena Divo - zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo? Odgovor tražimo u muku, suze što Drniš oplakuje. Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo? 

U zagrljaj materinih ruku, u suzi obitelj cjeliva. Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo?

I dopade ljubav u gorku muku, nad grobom vječno križ proziva. Zašto si ubio Luku? Što ti učini krivo?

Zemlja raširenih ruku nebesa zaziva. Evo ti, moga Luku, na njemu ništa kriva. Zašto si ubio Luku? U Drnišu, 19. svibnja 2026. godine" - pročitao je pjesnik Bilić svima okupljenima.

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
