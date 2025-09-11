Obavijesti

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Foto: Pixsell/Reuters

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

Američki desničarski aktivist Charlie Kirk upucan je u utorak na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah. Kirk je bio jedan od bližih Trumpovih saveznika, a sat i pol nakon napada je preminuo u bolnici.

Reakcije na taj nemili događaj se ne stišavaju. Stručnjaci u SAD-u upozoravaju da bi ovo ubojstvo moglo biti katalizator puno većeg kaosa u državi, Trump proziva ljevicu zbog širenja mržnje i poticanja na političko nasilje, a i mnogi drugi se o ovome oglašuju na društvenim mrežama.

'ISTRAGA SE NASTAVLJA' Je li ovo Kirkov ubojica? Na X-u kruži snimka figure na krovu
Je li ovo Kirkov ubojica? Na X-u kruži snimka figure na krovu

Pomalo neočekivano, o ovome se oglasio i hrvatski predstavnik na prošlogodišnjem Eurosongu, Marko Bošnjak. Pokojnom aktivistu posvetio je niz objava.

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke.

Foto: Instagram

U jednoj je Marko podijelio Kirkovu izjavu o oružjima. Zatim se osvrnuo na objavu u kojoj piše da je "Charlie Kirk upucan jer je govorio na sveučilištu. Nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova", a ispod tih riječi Marko je napisao "Nitko, osim Charlieja Kirka".

Foto: Instagram

Kasnije je objavio i Kirkove stavove o silovanju i pobačaju. Ponovno je podijelio jednu od ranijih objava uz poruku "Mislim da se ovo moglo očekivati".

Bošnjak proziva, kako kaže, moraliste koji su ga zatrpali porukama.

Foto: Instagram

- Djecu ubijaju svaki dan, a vođe poput Andreja Plenkovića se rukuju s izraelskim ministrima. Isti oni koji uspoređuju rat u Hrvatskoj s genocidom u Gazi - napisao je.

- Svijet je sj*ban, a vaša empatija je tu samo kada treba štititi fašiste.

Foto: Instagram

Za kraj, Bošnjak je podijelio i niz poruka koje je dobio. Neke je i javno prozvao zbog toga. Bošnjak je podijelio i fotku u kojoj mu je netko zaprijetio da će ga prijaviti policiji zbog širenja nasilja.

Poslali smo upit policiji, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

