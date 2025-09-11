Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Američki desničarski aktivist Charlie Kirk upucan je u utorak na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah. Kirk je bio jedan od bližih Trumpovih saveznika, a sat i pol nakon napada je preminuo u bolnici.

Reakcije na taj nemili događaj se ne stišavaju. Stručnjaci u SAD-u upozoravaju da bi ovo ubojstvo moglo biti katalizator puno većeg kaosa u državi, Trump proziva ljevicu zbog širenja mržnje i poticanja na političko nasilje, a i mnogi drugi se o ovome oglašuju na društvenim mrežama.

Pomalo neočekivano, o ovome se oglasio i hrvatski predstavnik na prošlogodišnjem Eurosongu, Marko Bošnjak. Pokojnom aktivistu posvetio je niz objava.

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke.

Foto: Instagram

U jednoj je Marko podijelio Kirkovu izjavu o oružjima. Zatim se osvrnuo na objavu u kojoj piše da je "Charlie Kirk upucan jer je govorio na sveučilištu. Nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova", a ispod tih riječi Marko je napisao "Nitko, osim Charlieja Kirka".

Foto: Instagram

Kasnije je objavio i Kirkove stavove o silovanju i pobačaju. Ponovno je podijelio jednu od ranijih objava uz poruku "Mislim da se ovo moglo očekivati".

Bošnjak proziva, kako kaže, moraliste koji su ga zatrpali porukama.

Foto: Instagram

- Djecu ubijaju svaki dan, a vođe poput Andreja Plenkovića se rukuju s izraelskim ministrima. Isti oni koji uspoređuju rat u Hrvatskoj s genocidom u Gazi - napisao je.

- Svijet je sj*ban, a vaša empatija je tu samo kada treba štititi fašiste.

Foto: Instagram

Za kraj, Bošnjak je podijelio i niz poruka koje je dobio. Neke je i javno prozvao zbog toga. Bošnjak je podijelio i fotku u kojoj mu je netko zaprijetio da će ga prijaviti policiji zbog širenja nasilja.

Poslali smo upit policiji, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.