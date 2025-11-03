Plac je sad na Europskom trgu! Kumica: 'Žele uništiti Dolac. Zato u njega nisu ulagali...'

Noge su na Splavnici same, umjesto da skrenu desno ka Europskom trgu, produžile stubama do Dolca. Koji je bio prazan, pust, a kiša koja je rominjala samo je odavala dojam zastora koji se spušta nakon jedne tužne predstave. No predstave tu nema, zbog "ispitivanja" plohe prodavače su s Dolca spustili na Europski trg.

Nije to predaleko, ali ljudi i to šarenilo nedostaju kad se iz izloge kafića u rano jutro gleda prema Katedrali. Nema "šestinskih suncobrana", nema onog šarenila voća i povrća, tog spektra boja, nema žamora. Nema ljudi. Nisu otišli daleko, ali nema ih tamo gdje su i oni, ali i kupci navikli da budu.

Preselila ih je nevolja od prošloga tjedna, kad se u zatvorenom, donjem djelu tržnice, tamo gdje su mesnice, pokoja pekarnica, nešto povrćara i, u ovo doba važan dio, oni s kiselinom, odnosno zeljem, repom, ukiseljenim proizvodima, urušio dio stropa. Zatvorili su taj dio, a dan poslije stigla je i odluka kako moraju prekontrolirati i plohu tržnice te da ih sele.

- Pa dobro, nije to tako loše, prije desetak godina bili smo i na samom Trgu. Šteta što nas sad nisu tamo stavili. Nećemo se žaliti, iako nije jednostavno jer su nam tamo puno bliže bila skladišta. Ujutro smo s autom dovezli robu, ali ne znam kako ćemo je popodne vraćati gore - rekao nam je jedan od prodavača.

Nisu potonuli duhom, iako to uz onaj "kruzer", kako je narod nazvao onu bijelu zgradurinu na tom Europskom trgu, izgledaju kao da ne plove baš najsigurnije. Spominje se da će ovakvo stanje biti dva tjedna.

- E, to mi je malo problematično, jer oni zasad još samo razgovaraju, a sanacija nije ni započela. I još je jedan problem u blizini, uskoro počinje Advent, koliko znam, ova je ploha već odavno zakupljena, tako da mi nije jasno gdje ćemo onda - kaže lukavi trgovac.

Nisu imali previše volje za slikanje i davanje izjava, nisu baš presretni situacijom, naravno, pa to je kruh njihovim obiteljima, a još manje s aktualnom gradskom vlasti. Jedna od onih koja je gorljivo stala braniti posao, ponosno kao i Katedrala koja joj je bila u pozadini, je Zemira Čaušević Mihelinec.

- Žele uništiti Dolac, tržnicu, to vam je jedina istina. Jer ako se godinama u nešto ne ulaže, znači da se onda to želi uništiti. Imam ovdje fiskalnu blagajnu i kad dođu inspekcije sve mora biti po pravilima, ali recite vi meni, jesu li ovo pravi radni uvjeti da bi oni mogli tražite to sve od nas? I još jedna stvar, skladište nam je predaleko, ne možemo mi svaki dan procjenjivati koliko nam robe treba. Ako donesemo previše, morat ćemo sve vraćati, a premalo opet nije dobro - govori gospođa Zemira, koja nas ispraća smiješkom, kao i njezin kolega, dobacivši kako će sve biti u redu.

Sjetila se potom Zemira Čaušević Mihalinec još jednog važnog im detalja.

- Dolaze blagdani, pa tad nam je najveći promet. Što će biti ako ne uspiju sanirati tržnicu, a odavde nas maknu zbog Adventa - pita se ona.

Mario Miklečić ima OPG, a svoje proizvode prodaje na Dolcu, odnosno sad na Europskom trgu. Kaže da mu je zasad i tamo dobro.

- Samo se ipak nadam da neće dugo potrajati, nekako ćemo ovo preživjeti. Ovdje nam je najveći problem skladište, koje nam je kad smo bili na Dolcu bilo puno bliže. Sad nam je problem, pa tko će uzbrdo tegliti 500 kilograma robe. Ima rješenja, nadam se da će nam i popodne dopustiti da s kombijem prebacujemo robu - kaže nam.

O kupcima je bilo teško suditi. No na kišni ponedjeljak u rano ujutro rijetki se mogu pohvaliti navalom kupaca. Oni malobrojni išli su od štanda do štanda kao da se ništa promijenilo nije. Najvažnije, ljudi su isti, kao i oni šestinski suncobrani.

- Ja ovo doživljavam optimistično, odnosno kao jedan izlet. Na Dolac dolazim više od deset godina, ovo je malo neobično, ali nije toliko loše, pregledno je, ima mjesta... Zasad me više muči meso, tu se nekako moram snaći dok je donji, 'mesnati' dio tržnice zatvoren - kaže nam simpatični i optimistični Teo.

Neizvjesnost je ono što ih najviše muči. Jer upozoravali su neki godinama kako im sve prokišnjava, kako curi, no nije bilo volje za popravcima i sanacijom. Neki su pronašli problem u bivšem gradonačelniku, Milanu Bandiću, koji je nekome udovoljio pa 2015. godine “gore” postavio novi asfalt, ali pritom uništio postojeću izolaciju. Neki, pak, krive aktualnog, “udrugara”, kako mu tepaju, da ga godinama nije bilo briga za Dolac... 