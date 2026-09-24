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KAKO JE TO MOGUĆE?

PLAĆA KAO U PREMIJERA Jedan je prometni redar u Splitu ovaj mjesec dobio 5635 eura plaće

Piše Ivan Štengl,
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PLAĆA KAO U PREMIJERA Jedan je prometni redar u Splitu ovaj mjesec dobio 5635 eura plaće
ILUSTRACIJA | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Rad prometnih redara svojim potpisom odgovara v. d. pročelnika Dragan Vlastelica.

Premijer Andrej Plenković ima nešto više od 5700 eura plaće. Jedan neimenovani prometni redar iz Splita u kolovozu je na isplati plaće zaradio 5635 eura, gotovo kao i premijer. Kako piše Dalmatinski portal, to je ostvario zahvaljujući velikom broju prijavljenih prekovremenih sati.

Riječ je o prometnom redaru koji je široj javnosti poznat zbog sukoba sa građanima, a  nedavno je bilo i pritužbi na njega zbog parkiranja na kamenim pločama.

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Osnovna plaća mu je oko 1400 eura, a uz redovni rad prijavljivani su prekovremeni sati, rad na državni praznik, rad u smjenama, noćni rad te rad subotom i nedjeljom.

Rad prometnih redara svojim potpisom odgovara v. d. pročelnika Dragan Vlastelica.

Kako piše Dalmatinski portal, zbog šokantno visokog iznosa, sve se sada provjerava, točnije broj novčanih kazni ispisanih tijekom prijavljenog razdoblja, ali i koliko su sati redari doista odradili. Pod povećalom je opravdanost prikazanog prekovremenog rada.

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