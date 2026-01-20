Obavijesti

News

Komentari 1
DZS OBJAVIO PODATKE

Prosječna plaća u studenom 1.498 eura. Kolika je vaša?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prosječna plaća u studenom 1.498 eura. Kolika je vaša?
Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2.315 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 967 eura

Admiral

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za studeni prošle godine 1.498 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,7, a realno za 5,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

U odnosu na plaću za listopad 2025. godine, prosječna neto plaća za studeni bila je nominalno viša za 1,9, a realno za 1,3 posto.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2.315 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 967 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za studeni iznosila je 1.278 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na listopad prošle godine, medijalna plaća u studenom bila je niža za 0,2 posto, a za 10 posto viša u odnosu na 11. mjesec prethodne godine.

OGLASIO SE SINDIKAT VIDEO Strani radnici štrajkali u trgovini u Rijeci: 'Nezadovoljni su plaćama i uvjetima rada'
VIDEO Strani radnici štrajkali u trgovini u Rijeci: 'Nezadovoljni su plaćama i uvjetima rada'

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni iznosila je 2.093 eura, što je u odnosu na listopad 2025. nominalno više za 2,3, a realno za 1,7 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 10,2 posto, a realno za 6,2 posto.

Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za studeni 2025. bila je u zračnom prijevozu, 3.370 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.277 eura.

Za razdoblje od siječnja do studenog 2025. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.445 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. nominalno više za 10, a realno za 6,1 posto.

BIT ĆE I DRUGIH REZOVA 'Zbog 'katastrofe' u blagajni, Grad Vukovar smanjuje plaće zaposlenicima za 5 posto'
'Zbog 'katastrofe' u blagajni, Grad Vukovar smanjuje plaće zaposlenicima za 5 posto'

Istovremeno je prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 2.010 eura, što je u odnosu na isto razdoblje godinu ranije nominalno više za 10,7 a realno za 6,8 posto.

U studenom 2025. bilo je prosječno 158 plaćenih sati, što je u odnosu na listopad prošle godine manje za 12,7 posto.

Najveći broj plaćenih sati bio je u vodenom prijevozu (173), a najmanji u djelatnosti usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (142).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2025. iznosila je 9,17 eura, što je u odnosu na listopad iste godine više za 15,9 posto, a u odnosu na studeni 2024. za 14,8 posto, podaci su DZS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026