OGLASIO SE SINDIKAT

VIDEO Strani radnici štrajkali u trgovini u Rijeci: 'Nezadovoljni su plaćama i uvjetima rada'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Privremena obustava rada potrajala je nekoliko sati, nakon čega su se radnici vratili na svoja radna mjesta...

Strani radnici zaposleni u logističko-distributivnom centru Plodina na Kukuljanovu u petak su privremeno obustavili rad zbog nezadovoljstva plaćama, prekovremenim satima i uvjetima rada, priopćio je Radnički sindikat NSRH.

U skladištu Plodina na Kukuljanovu radi oko sto stranih radnika, uglavnom iz Nepala, te oko sedamdeset domaćih, a sindikat upozorava da su strani radnici često izloženi izrabljivanju i pritisku na plaće i prava svih zaposlenih. Posebno ističu slučaj sedmorice Nepalaca koji su se učlanili u NSRH, nakon čega su, tvrde, bili izloženi pritiscima i prijetnjama gubitkom posla i boravišnog statusa.

Ovakvo ponašanje je neprihvatljivo. Radnička prava moraju vrijediti jednako za sve, bez obzira na državljanstvo, poručili su iz Sindikata. Naglasili su da je zastrašivanje zbog sindikalnog organiziranja ozbiljno kršenje prava. Obustava rada trajala je nekoliko sati, a radnicima je obećan sastanak s višom upravljačkom razinom u ponedjeljak, na kojem očekuju konkretna rješenja.

