DONESENA ODLUKA

Plaće u javnim službama rastu: Objavljeni novi iznosi osnovice

Piše HINA,
Zagreb: 141. sjednica Vlade održana u NSK | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vlada je na telefonskoj sjednici u petak donijela odluku o osnovici za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama koja će biti u istovjetnim iznosima kao i za zaposlene u državnoj službi

Tako će i za zaposlene u javnoj službi osnovica od 1. siječnja do 31. ožujka iznositi 1.004,87 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za mjesec siječanj, koja se isplaćuje u veljači. Od 1. do 31. srpnja osnovica će iznositi 1.015 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za mjesec travanj, koja se isplaćuje u svibnju. Od 1. kolovoza do 30. studenoga osnovica će iznositi 1.025 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za kolovoz, koja se isplaćuje u rujnu. Od 1. prosinca pa nadalje osnovica će iznositi 1.035 eura bruto i primjenjivat će se počevši s plaćom za prosinac, koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Vlada u obrazloženju podsjeća na to da su pokrenuti pregovori s reprezentativnim sindikatima o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama na kojima nije postignut dogovor o visini osnovice za izračun plaće, kao i na to da je s reprezentativnim sindikatima državnih službi sporazum postignut.

"Stoga se ovim prijedlogom, u cilju zadržavanja odgovarajućeg opsega i razine materijalnih prava zaposlenika u javnim službama, utvrđivanjem osnovice na predloženi način ujednačavaju prava iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama s pravima državnih službenika i namještenika te se osigurava njihovo kontinuirano ostvarivanje prava u istom opsegu", stoji u obrazloženju odluke.

Današnju odluku Banskih dvora na jučerašnjoj je sjednici Vlade najavio premijer Andrej Plenković rekavši da će Vlada, ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu, sukladno Zakonu o plaćama i TKU, odlukom "utvrditi osnovicu i za javne službe i to u istim iznosima kao i za državnu službu kako bi se normalno mogle isplaćivati plaće".

