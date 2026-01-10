Plan nabave: Milanović na negaziranu vodu troši 12.000 €, za svježu ribu ide 15.000 €...

Ured predsjednika Zorana Milanovića objavio je plan nabave za 2026. godinu. Na jelovniku Ureda predsjednika ni u ovoj godini neće nedostajati ni mesa, ni ribe, ni voća i povrća. Samo za svježe voće i povrće planirano je 24.000 eura, dok će se za svježu ribu izdvojiti dodatnih 15.000 eura. Meso i mesne prerađevine stajat će 25.000 eura, a perad još 5000 eura.

Zamrznuti proizvodi nose proračun od 8000 eura, dok će se za kruh i pekarske proizvode potrošiti 6500 eura. Kava i čaj predviđeni su u iznosu od 6500 eura, a mlijeko i mliječni proizvodi u vrijednosti od 5000 eura. Posebnu stavku i dalje čine pića, alkoholna i bezalkoholna, za koja je i ove godine predviđeno 13.000 eura. Riječ je o iznosu koji se nije promijenio u odnosu na prošlu godinu, a to sugerira da se na Pantovčaku barem po tom pitanju drži stabilan tempo. Za negaziranu mineralnu vod predviđeno je 12.000 eura.

No plan nabave ne staje na hrani i piću.

Ured predsjednika ove godine planira potrošiti 60.000 eura na svježe rezano cvijeće, više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu, kad je ta stavka iznosila 26.400 eura. Uredski materijal i namještaj planirani su po 20.000 eura svaki, a za nove zastave izdvojit će se 6500 eura.

U planu je i kupnja fotografskog aparata za 4400 eura, kao i manji zahvati na samom Pantovčaku, pregrađivanje prostora radi prenamjene u uredski prostor procijenjeno je na 7000 eura. Za usluge popravljanja nakita namijenjeno je 3200 eura.

Usluge putničke agencije za avionske karte dosežu 200.000 eura. Uz to, planirana je izrada projekta sanacije krova na Vili Prekrižje za 10.000 eura, rekonstrukcija sanitarnih prostora u Vili Zagorje za 80.000 eura te nabava i montaža kontejnera za arhivsko gradivo za 50.000 eura. Predviđena je i kupnja novog zamrzivača za 3500 eura te hladnjaka za 3000 eura.

Usporedimo li ove brojke s planom nabave iz 2025. godine, vidi se da je većina prehrambenih stavki ostala gotovo identična. Prošle godine Ured predsjednika također je planirao 13.000 eura za pića, 6500 eura za kavu i čaj, 5000 za mliječne proizvode, 8000 za zamrznutu hranu, 24.000 za voće i povrće te 15.000 za svježu ribu.

Meso i mesne prerađevine tad su stajali 23.000 eura, a to znači da je za 2026. predviđeno blago povećanje. Perad je s prošlogodišnjih 4000 narasla na 5000 eura, dok su kruh i pekarski proizvodi ostali na istoj razini - 6500 eura.