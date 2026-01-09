Obavijesti

Milanović jako udario po Vladi: '15 milijuna ste dali u Ukrajinu, a naši ratni brodovi propadaju'

Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta" | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Predsjednik kritizira kupnju inozemnog naoružanja i opstruiranje izgradnje hrvatskih ophodnih brodova, tvrdeći da se Hrvatska zapostavlja dok se milijuni šalju van

Admiral

Predsjednik Zoran Milanović u petak je kritizirao vladinu pomoć Ukrajini i nabavu inozemnog naoružanja dok istovremeno navodno „opstruira” izgradnju hrvatskih ophodnih brodova. 

Milanović je u Čakovcu rekao da se vlada pohvalila kako je Ukrajini „istovarila” 15 milijuna eura, što „nije dovoljno ni za grijanje jedne vojarne mjesec dana”. 

S druge strane, vlada ne da 12 milijuna eura da se dovrši gradnja pet obalnih ophodnih brodova u brodogradilištu Brodosplit, kaže predsjednik.

Rekavši da je 15 milijuna eura "sigurnije u Ukrajini nego u rukama HDZ-ovaca”, Milanović smatra da taj novac za Hrvatsku „simbolički i konkretno” nije beznačajan. 

"Od tih brodova neće biti ništa”, rekao je predsjednik koji smatra da je premijer Andrej Plenković odustao od njih. 

„Mogu samo zaključiti da se projekt opstruira....Istovremeno Ukrajini 15 milijuna eura, Francuskoj milijardu i pol, Njemačkoj milijardu, nešto iz proračuna, nešto iz europske milostinje”, rekao je Milanović, referirajući se na kupnju francuskih borbenih zrakoplova Rafale i njemačkih tenkova Leopard. 

Predsjednik kaže da su Francuzi Hrvatskoj „uvalili rabljene avione” a „Srbiji prodali nove”, zbog čega sad „moramo kupiti novu opremu”. „To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi”, izjavio je predsjednik. 

Kritizirajući pak nabavku njemačkih tenkova, Milanović je rekao da se "Litva izborila da radi njihove dijelove, a Hrvatska, koja ima tradiciju takve proizvodnje - ništa".

