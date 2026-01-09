Milanović optužuje Plenkovića: Želi kontrolu nad diplomacijom

Predsjednik Zoran Milanović u petak je optužio premijera Andreja Plenkovića da ne želi dogovor o imenovanju veleposlanika nego „potpunu kontrolu nad diplomacijom”.

Imenovanje veleposlanika, za koje je potreban dogovor Banskih dvora i Pantovčaka, već godinama izaziva prijepor predsjednika i vlade, pa su brojna hrvatska veleposlanstva bez glavnih diplomata.

Usprkos prošlogodišnjim naznakama napretka u razgovorima, Milanović i Plenković do danas nisu došli do rješenja.

Predsjednik je u petak rekao da je „potpuno jasno” da je premijer taj koji ne želi dogovor i da bi promjena postojećeg stanja Plenkoviću „rezala bilancu” jer bi njime dobio „manje nego sada”.

„Ono što je standard, prag ispod kojeg on ne želi ići jest totalna kontrola nad diplomacijom, od portira do zadnjeg ambasadora i naravno ministarstva”, izjavio je Milanović novinarima u Čakovcu.

Dodao je da Plenković „sustavno uništava” način odabira veleposlanika određen ustavom. „To je namjerno ponašanje koje je duboko protivno i slovu i duhu ustava i on to može zato što je svjestan da nema nikakvih posljedica” jer građani „to ne vide” te čak „osjećaju neku vrstu prezira, zavisti i netrpeljivosti” prema diplomatima, pa Plenković time može manipulirati.

Uspoređujući imenovanja veleposlanika s imenovanjima u sudstvu, Milanović je rekao da bi Plenković pojedinačno razgovarao s diplomatima i „kreirao jednu demokratsko-dijalošku Arkadiju punu cvijeća, stabala i krošnji” s „najrigoroznijim selekcijskim kriterijima”, a po pitanju ustavnih sudaca bi „seljački sve sjekirom”.