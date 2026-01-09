Obavijesti

News

Komentari 0
DUGOGODIŠNJE RASPRAVE

Milanović optužuje Plenkovića: Želi kontrolu nad diplomacijom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović optužuje Plenkovića: Želi kontrolu nad diplomacijom
Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Milanović optužio Plenkovića da želi „potpunu kontrolu nad diplomacijom”, dok hrvatska veleposlanstva već godinama ostaju bez glavnih diplomata

Admiral

Predsjednik Zoran Milanović u petak je optužio premijera Andreja Plenkovića da ne želi dogovor o imenovanju veleposlanika nego „potpunu kontrolu nad diplomacijom”.

Imenovanje veleposlanika, za koje je potreban dogovor Banskih dvora i Pantovčaka, već godinama izaziva prijepor predsjednika i vlade, pa su brojna hrvatska veleposlanstva bez glavnih diplomata. 

'OPSTRUIRAJU PROCES' HDZ žestoko udario po ljevici: Optužuju Milanovića i oporbu da blokiraju Ustavni sud
HDZ žestoko udario po ljevici: Optužuju Milanovića i oporbu da blokiraju Ustavni sud

Usprkos prošlogodišnjim naznakama napretka u razgovorima, Milanović i Plenković do danas nisu došli do rješenja.

Predsjednik je u petak rekao da je „potpuno jasno” da je premijer taj koji ne želi dogovor i da bi promjena postojećeg stanja Plenkoviću „rezala bilancu” jer bi njime dobio „manje nego sada”. 

KOMENTIRAO I PLENKOVIĆA Milanović: Priču s Grenlandom treba demistificirati. On ništa ne predstavlja za sigurnost SAD-a
Milanović: Priču s Grenlandom treba demistificirati. On ništa ne predstavlja za sigurnost SAD-a

„Ono što je standard, prag ispod kojeg on ne želi ići jest totalna kontrola nad diplomacijom, od portira do zadnjeg ambasadora i naravno ministarstva”, izjavio je Milanović novinarima u Čakovcu. 

Dodao je da Plenković „sustavno uništava” način odabira veleposlanika određen ustavom. „To je namjerno ponašanje koje je duboko protivno i slovu i duhu ustava i on to može zato što je svjestan da nema nikakvih posljedica” jer građani „to ne vide” te čak „osjećaju neku vrstu prezira, zavisti i netrpeljivosti” prema diplomatima, pa Plenković time može manipulirati. 

O IZBORU SUDACA Milanović o ustavnim sucima: Plenkovićev poziv na političku trgovinu je nezabilježen potez!
Milanović o ustavnim sucima: Plenkovićev poziv na političku trgovinu je nezabilježen potez!

Uspoređujući imenovanja veleposlanika s imenovanjima u sudstvu, Milanović je rekao da bi Plenković pojedinačno razgovarao s diplomatima i „kreirao jednu demokratsko-dijalošku Arkadiju punu cvijeća, stabala i krošnji” s „najrigoroznijim selekcijskim kriterijima”, a po pitanju ustavnih sudaca bi „seljački sve sjekirom”. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'
DIM STVARA PROBLEME MJEŠTANIMA

I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena
Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava
ZAŠTO ZIMA 'LUDUJE'?

Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava

Meteorolog upozorava na ledenu kišu i dvoznamenkaste minuse: ‘Ovakav raspored zraka nismo imali godinama’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026