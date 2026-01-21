Obavijesti

POTPIS U DAVOSU

Plan za Gazu: Netanyahu želi ući u Trumpov 'Odbor za mir'

Piše HINA.,
Prema najavama Bijele kuće, Trump bi povelju Odbora za mir trebao potpisati u srijedu u Davosu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži takozvanom Odboru za mir, objavio je njegov ured u srijedu o tijelu prvotno zamišljenom radi nadzora mira u Pojasu Gaze, no proširenom na svojevrsnu alternativu Ujedinjenim narodima. 

Odbor je dio druge faze Trumpovog plana za Gazu, palestinsku enklavu potpuno razorenu u ratu između Izraela i Hamasa. 

Plan predviđa trajni prekid rata i razoružanje Hamasa, koji to odbija. 

Diplomati koji su vidjeli povelju odbora rekli su za agenciju dpa da je to neskriveni izazov Ujedinjenim narodima koje je Trump više puta kritizirao kao nefunkcionalne. 

Čelnik SAD-a u Odbor za mir pozvao velik broj svjetskih čelnika, među ostalima ruskog predsjednika Vladimira Putina i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. 

