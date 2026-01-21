Trump: Izbrisat ću Iran s lica zemlje ako ovo naprave

Trump je u intervjuu za NewsNation u razgovoru s Hrvaticom Katie Pavlich prokomentirao pr u godinu svog drugog mandata. Trump je iz Rooseveltove sobe govorio o prioritetima svoje administracije za 2026. godinu, od ekonomske politike do vanjskih prijetnji.

Trump je rekao da je njegova administracija otpustila „stotine tisuća saveznih zaposlenika” u sklopu nastojanja da se gospodarstvo prebaci s državnih subvencija na rast privatnog sektora.

„Mrzim otpuštati ljude, ali otpustili smo stotine tisuća saveznih zaposlenika jer smo imali 10 ljudi za obavljanje jednog posla”, rekao je Trump Pavlich. Dodao je da su ti radnici prešli u privatni sektor gdje zarađuju „dva ili tri puta više novca”.

Trump je smanjenja prikazao kao nužna za gospodarski rast, rekavši da državni poslovi ne doprinose njegovoj agendi „Učinimo Ameriku ponovno velikom”.

Trump je također kritizirao demokrate zbog njihove reakcije tijekom obraćanja o stanju Unije, kada se predstavljaju obitelji žrtava kriminala, tvrdeći da zastupnici odbijaju pljeskati.

„Demokrati sjede tamo i ne plješću. Ne priznaju majku i oca”, rekao je Trump. „Nešto s njima nije u redu.”

Zakon o pobuni zasad nije potreban za prosvjede protiv ICE-a u Minnesoti

Govoreći o prosvjedima protiv ICE-a u Minneapolisu, Trump je optužio „profesionalne, plaćene ljude” da organiziraju prosvjede protiv deportacija, a ne stvarne lokalne stanovnike.

„To su profesionalni, plaćeni ljudi. Oni su poput glumaca”, rekao je Trump, izdvojivši medijsku osobu Dona Lemona kao „gubitnika” i tvrdeći da su prosvjednici plaćeni agitatori.

Trump je također kritizirao zastupnicu Ilhan Omar, rekavši da ona „dolazi iz zemlje koja čak nema vladu” i nazvavši je „užasnom” zbog onoga što je okarakterizirao kao držanje lekcija Amerikancima o ustavnim pravima.

Predsjednik se osvrnuo i na „najmanje” 19 milijardi dolara „ukradenog novca” povezanog s prijevarama oko pandemijske pomoći u Kaliforniji i drugim saveznim državama.

Trump je rekao da još nije spreman pozvati se na Zakon o pobuni u Minnesoti, ali je ponovio da ne bi imao „nikakav problem” učiniti to ako se saveznoj imigracijskoj provedbi nastavi ometanje.

„Mislim da još nije. Moglo bi biti u nekom trenutku”, rekao je Trump, napominjući da je „više od 40 posto predsjednika” koristilo taj zakon tijekom svojih mandata.

Zakon o pobuni dopušta predsjednicima da rasporede vojsku unutar zemlje kada civilne vlasti ne mogu provoditi savezni zakon. Trump je rekao da bi to zaobišlo sudski sustav i „učinilo život mnogo lakšim”.

Trump brani težnju za Grenlandom kao ključnu za sustav proturaketne obrane

Trump je branio svoju težnju za Grenlandom kao pitanje nacionalne sigurnosti, a ne ulaganje u nekretnine, navodeći strateški položaj teritorija u odnosu na Rusiju i Kinu.

„Smješten je na mjestu koje je doslovno iznimno važno za nacionalnu sigurnost”, rekao je Trump, istaknuvši pojačane ruske i kineske vojne aktivnosti u regiji.

Na pitanje o izgradnji golf-igrališta na Grenlandu, Trump je rekao: „Morali biste nositi jako tešku odjeću.”

Foto: Instagram/Katie Pavlich

Air Force One vraća se u Zajedničku bazu Andrews nakon ‘električnog problema’: Bijela kuća

Trump je povezao Grenland sa svojim sustavom proturaketne obrane „zlatna kupola”, opisujući ga kao oživljavanje vizije bivšeg predsjednika Ronalda Reagana o sveobuhvatnoj proturaketnoj obrani.

„Gradimo zlatnu kupolu, imat ćemo kupolu nad zemljom”, rekao je Trump. „Imati Grenland čini tu zlatnu kupolu mnogo učinkovitijom.”

Tvrdio je da današnja tehnologija može presretati dolazne projektile „doslovno 100 posto” vremena.

Trump prijeti da će „izbrisati (Iran) s lica Zemlje” zbog prijetnji

Trump je izdao oštra upozorenja Iranu zbog prijetnji atentatom protiv njega, rekavši da je odobrio potpunu odmazdu ako se pokuša ugroziti njegov život.

„Imam vrlo čvrste upute. Ako se išta dogodi, izbrisat će ih s lica Zemlje”, rekao je Trump.

Kritizirao je bivšeg predsjednika Joea Bidena jer, prema njegovim riječima, nije snažnije odgovorio na iranske prijetnje tijekom Bidenove administracije.

Trump o Amerikancu kojeg drže talibani kao taoca

Na pitanje o američkom taocu Dennisu Coylu, kojeg talibani drže gotovo godinu dana, Trump se doimao kao da nije upoznat sa slučajem, ali je obećao djelovanje nakon što mu je Pavlich iznijela pojedinosti.

„Dajte mi neke informacije. Pobrinut ću se za to”, rekao je Trump, dodavši da može „učiniti neke stvari na internetu koje su prilično učinkovite”.

Trump je rekao da „nije sretan” što talibani ikoga drže, osobito nekoga tko nije počinio zločin.