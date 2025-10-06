Planinar iz Kaštel Sućurca javio se kući svojima: 'Živ sam'. Traga se za još dva Kaštelanina

Vijest o unesrećenim planinarima iz Dalmacije obišla je regiju. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, jedan od planinara koji je iz Kaštel Sućurca javio se kući svojoj obitelji kako bi ih umirio, živ je i zdrav. Dodaju kako su dva nestala planinara, za kojima će se sutra nastaviti potraga, iz Kaštela.

Hrvatski planinari stradali su u nedjelju u lavini na planini Tosc, u slovenskim Julijskim Alpama, od kojih je jedan pronađen bez znakova života, i ostali koji su se u međuvremenu spustili do Pokljuke, iz Splita su i okolice, potvrdio je nedjelju za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj.

"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Repinc.

Neki su povezali da je i taj iz Kaštel Sućurca jedan od dvojice za kojima se traga, ali nije. On se javio svojima, živ je.

"Bilo je ukupno sedam hrvatskih državljana, od kojih je četvero već na sigurnom, jer se nisu išli dalje penjati na planinu, a uz pomoć spasitelja spušteni su dolje, kraj Bohinjskog jezera. Vjerojatno će pričekati da vide što se dogodilo s ostalima iz grupe", rekao je Boris Grigić, hrvatski veleposlanik u Sloveniji.

Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo danas preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc.

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.

Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook

Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega, a pripadnici slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) morali su prtiti snijeg kako bi došli do mjesta nesreće.

U vrlo teškim uvjetima, u akciji spašavanja je sudjelovalo oko 60 pripadnika GRZS-a, s timovima iz Bohinja, Radovljice i Jesenica.

Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta akcija spašavanja je morala biti prekinuta i nastavlja se u ponedjeljak rano ujutro.