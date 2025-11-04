Planirali pokolj za Noć vještica u SAD-u: Nabavili arsenal oružja, šifrirane poruke otkrile im plan

Dvojica mladića optužena su za planiranje terorističkog napada masovne pucnjave tijekom vikenda za Noć vještica u američkoj saveznoj državi Michigan. Savezni tužitelji tvrde da su Mohmed Ali i Majed Mahmoud, inspirirani Islamskom državom, nabavili arsenal oružja, izviđali lokacije u predgrađu Detroita i koristili šifrirane poruke kako bi dogovorili detalje napada koji je spriječio FBI.

Prema optužnici na 73 stranice, Ali i Mahmoud, obojica američki državljani stari 20 godina, zajedno s trećim, neimenovanim maloljetnikom, mjesecima su pripremali napad. Njihov plan je zaustavljen u petak, 31. listopada, kada su agenti FBI-a i državna policija proveli racije na više lokacija u Dearbornu i Inksteru. Uhitili su ukupno petero ljudi.

'Operacija Bundeva': Šifrirane poruke otkrile plan

Istražitelji su mjesecima pratili osumnjičenike, koristeći sudski odobrene naloge za nadzor njihovih telefona, šifriranih razgovora na aplikaciji WhatsApp i aktivnosti na društvenim mrežama. U istragu je bio uključen i FBI-jev informant koji je sudjelovao u grupnim pozivima s osumnjičenima.

U presretnutim porukama, zavjerenici su koristili šifru "bundeva" (eng. pumpkin) kako bi označili dan napada, referirajući se na Noć vještica, blagdan tijekom kojeg je rezbarenje bundeva u SAD-u uobičajena tradicija.

"Moram stvarno napraviti bundevu", pisao je Ali u jednoj poruci. U drugoj, od 24. listopada, neimenovani suučesnik poručuje Aliju: "Razgovarao sam s braćom. Radit ćemo bundevu". Tužitelji tvrde da je ovo bila konačna potvrda plana.

- Referirali su se na Noć vještica kao potencijalni dan za napad koji su planirali, napad za koji su shvaćali da bi mogao rezultirati njihovom smrću i mučeništvom - navodi se u sudskim dokumentima.

Arsenal za masakr i mete u LGBTQ+ četvrti

Tijekom racija u petak ujutro, agenti su zaplijenili značajnu količinu oružja i opreme. U domovima osumnjičenih i skladištu koje je Ali unajmio u Inksteru pronađene su tri jurišne puške stila AR-15, dvije sačmarice, četiri pištolja, više od 1600 komada streljiva, optički nišani, taktički prsluci i dvije GoPro kamere, vjerojatno namijenjene snimanju napada.

Jedna od kupljenih pušaka bila je opremljena posebnim okidačem (tzv. "forced reset trigger") koji omogućuje značajno bržu paljbu iz poluautomatskog oružja. Sudski spisi uključuju i fotografije te videozapise koji prikazuju Alija i Mahmouda kako kupuju oružje i vježbaju gađanje na lokalnim strelištima.

Kao potencijalna meta spominje se Ferndale, predgrađe Detroita poznato po brojnim barovima i restoranima. "Mnogi klubovi i barovi u ovom području namjerno privlače članove LGBTQ+ zajednice", istaknuli su tužitelji, sugerirajući da je zajednica mogla biti specifična meta napada.

Inspiracija Parizom i veza s Islamskom državom

Istraga je otkrila da su osumnjičenici na internetu otvoreno izražavali podršku Islamskoj državi (ISIS). Maloljetni suučesnik je, prema dokumentima, bio u izravnom kontaktu s članom ISIS-a u izbjegličkom kampu Al Hol u Siriji putem Instagrama i WhatsAppa.

U jednom od presretnutih razgovora, grupa je raspravljala o odlasku u Siriju kako bi se pridružila ISIS-u. Tada su navodno odlučili da Ali i maloljetnik ostanu u SAD-u kako bi napravili "istu stvar kao u Francuskoj", što se, prema uvjerenju tužitelja, odnosi na koordinirane terorističke napade u Parizu u studenom 2015. godine. Također su spominjali napad na klub ili disko, aludirajući na masakr u noćnom klubu Pulse u Orlandu 2016., za koji je odgovornost preuzeo ISIS.

Savezna državna odvjetnica Pam Bondi nazvala je ovo "velikom terorističkom zavjerom povezanom s ISIS-om", zahvalivši FBI-u i lokalnim snagama što su "spriječili zavjeru prije nego što su izgubljeni nevini životi".

Odvjetnik Mohmeda Alija, Amir Makled, odbacio je optužbe, tvrdeći da njegov klijent "nikada nije planirao niti želio nanijeti štetu bilo kojem članu zajednice". U izjavi za medije, grupu mladića u dobi od 16 do 20 godina opisao je kao "obične gamere". Ali i Mahmoud su se u ponedjeljak pojavili pred sudom i ostat će u pritvoru do daljnjega, dok se istraga nastavlja.