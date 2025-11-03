Učenik brutalno pretučen u Zagrebu. Maloljetni napadač završio u policijskom pritvoru...

Zagrebački policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja te kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu drugog maloljetnika.

- Naime, u vezi sumnje o nasilju među djecom i mladima u blizini odgojno obrazovne ustanove na području Novog Zagreba koje se dogodilo 8. listopada 2025. u popodnevnim satima, provedeno je cjelovito kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja.





Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a da je teško ozlijeđen je utvrđeno naknadno - rekli su iz policije.

Dodali su i da je istraživanjem potvrđena sumnja da je u sukobu dvojice maloljetnika jedan od njih svojim ponašanjem ostvario obilježja kaznenog djela nasilničkog ponašanja kao i kaznenog djela teške tjelesne ozljede tako što je doveo vršnjaka u ponižavajući položaj te ga teško ozlijedio.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetniku za mladež u Zagrebu. O svemu će biti obavješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta - objavila je policija.

Podsjetimo, brutalni napad dogodio se u zagrebačkoj srednjoj školi kada je na Danima kruha učenik pokušao zaštititi kolegice od vrijeđanja. Tijekom odmora jedan je učenik djevojkama koje su prodavale palačinke doviknuo uvredu, a kada ga je drugi učenik upozorio i gurnuo o zid, sve je eskaliralo. Po završetku nastave napadač je s bratom dočekao mladića i brutalno ga pretukao u obližnjem parku, dok su drugi učenici promatrali bez reakcije.

- Dečko iz škole ga je odmah udario u glavu. Pao je na tlo i tamo mu je nastavio drobiti lice. Toliko ga je snažno udarao da je ostao bez četiri zuba i sa slomljenim nosom i vilicom. Posljednje čega se sjeća je jak udarac u trbuh od kojega i danas ima modricu - rekla je majka napadnutog učenika za Jutarnji.

Napadnuti učenik završio je bez svijesti, s četiri izbijena zuba, slomljenim nosom i vilicom, te brojnim modricama. Njegov prijatelj ga je uspio odvesti do trgovačkog centra i pomoći mu da obriše krv prije dolaska majke. Na hitnoj ga je, na njezin užas, dočekao i sam napadač - ondje zbog ozljede noge koju je zadobio udarajući njezina sina.

Majka je kazala da je napadač priznao kako je sina pretukao “da on sam ne bi dobio batine” i da mu je to bio “dobar trening” jer se priprema za profesionalnu borbu. Nasilnikova obitelj nije se ispričala, a škola je majci ponudila mirenje, što je ona odbila. Mladić je morao na operaciju i danima nije mogao normalno jesti te se hranio na slamčicu.