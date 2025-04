Planirali ste Praznik rada biti u prirodi i roštiljati? Evo kakvo nas vrijeme čeka idućeg tjedna

Bliži nam se Međunarodni praznik rada. I pitanje koje 'muči' mnoge stanovnike Hrvatske je - hoće li vremenska prognoza dozvoli roštiljanje na otvorenom...

Zadnjih nekoliko dana u Hrvatskoj vrijeme je bilo izuzetno promjenjivo, 'skakali' smo iz proljeća u jesen, pa natrag, iz sunčanog u kišno...

A sudeći prema vremenskim prognozama, novi tjedan u Hrvatskoj trebali bi obilježiti sunce i toplo vrijeme, a tako bi trebalo biti i 1. svibnja!

Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana...

- Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Oblačnije u Gorskoj Hrvatskoj, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 13 i 17 °C. Najviša dnevna od 19 do 24 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 28. travnja.

Kako tjedan bude odmicao, tako će postepeno rasti temperature i smanjivati se naoblaka. Prema najavama meteorologa, 1. svibnja u Hrvatskoj temperature će se penjati i do 25 stupnjeva Celzijevih!

- Idući tjedan u unutrašnjosti većinom sunčano. Jutarnja temperatura malo niža, a dnevna u postupnom porastu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u nizinama će sasvim oslabjeti. Ujutro lokalno može biti magle. U ponedjeljak uz više oblaka u gorju i unutrašnjosti Dalmacije malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Sasvim stabilno u ponedjeljak neće biti ni duž dalmatinske obale. No, prevladavat će sunčano, uz slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Bit će toplo, uz blag porast dnevne temperature - stoji u prognozi HRT-a.

Do utorka bi kiša prema najavama trebala prestati. Uslijedit će sunčano razdoblje koje će potrajati negdje do subote, najtoplije u Hrvatskoj trebalo bi biti na istoku.

Ukratko - u srijedu, četvrtak i petak Hrvatska bi trebala uživati u sunčanom vremenu... 1. svibnja vrijeme bi trebalo biti kao naručeno za druženje u prirodi. Vjetar će biti slab, bura će na moru lagano popuštati... Jedino na što treba pripaziti je sunce – UV indeks će biti umjeren do visok, pa nemojte zaboraviti kremu za sunčanje i sunčane naočale.

