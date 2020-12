Planirao je još jednu žičaru na Sljemenu: Ista arhitektica, isti projektant, isti savjetnik!

Afera s poskupljenjem žičare je otvorila pravi rat u Gradu gdje vjeruju da je Bandićev savjetnik Konspirator, ali otkrila i milijunsko pogodovanje tvrtki koja je gradila Bandićeve stanove i ulogu bivših djelatnica USKOK-a

<p>Afera s enormnim poskupljenjem zagrebačke žičare Sljeme proširila se na barem još tri kraka. I to u veoma složenoj priči prebacivanja odgovornosti za poskupljenje i pokušajima otkrivanja motiva autora sedmosatnog filma koji analizira enormni rast troškova. Isplivala su tako nova potencijalna milijunska pogodovanja, sukob interesa, a u cijelu aferu su uvučene i bivše djelatnice USKOK-a koje sada rade u gradskoj upravi. USKOK koji za je započeo izvide, očito će imati pune ruke posla za raspetljati milijunske igre oko žičare.</p><p>U središtu svega se našao Vladimir Gruborović, posebni savjetnik gradonačelnika Milana Bandića koji je po Bandićevoj želji, bio koordinator gradnje sljemenske žičare. Vladimir je inače sin preminulog glumca Duška Gruborovića. Iako je inače bio osoba od najvećeg Bandićeva povjerenja, sada iz Grada Zagreba upravo na njega prebacuju odgovornost za poskupljenje, ali su uvjereni i da je ono autor filma koji se predstavlja kao Dragutin Saili, Konspirator. I to iz osvete i prekinute poslove.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Bandićeva žičara</strong></p><p>Gruborović nam pak u kratkim porukama sve negira, pa i to da ne dolazi više mjeseci na posao i da je autor filma, te smatra da ga se želi žrtvovati. Zašto? U detalje ne ulazi. A u Zagrebu mu, neslužbeno saznajemo razmatraju dati i otkaz. Podsjetimo, kako smo već objavili, Gruborović je bio koordinator izgradnje žičare. A za projektanta Elektroprojekt je radila i arhitektica Ana Lovinčić koja je posao dobila s tek osnovanom tvrtkom i s kojom je Gruborović u prisnim odnosima.</p><p>Lovinčić je zaslužna za sadašnji izgled donje stanice žičare kojoj je površina dvostruko veća od one zamišljene idejnim projektom i neodoljivo podsjeća na zgradu Deloittea u Oslu. Za taj posao je njenoj tvrtki Arhitektura u bijelom isplaćeno 1,25 milijuna, 850.000 kuna više nego je bilo prvotno planirano. </p><h2>Žičara za stazu "Panjevina"</h2><p>Lovinčić tuži grad zbog narušavanja autorskog dijela. Grad Zagreb će pak tužiti projektanta Elektroprojekt za 80 milijuna kuna jer smatraju da su njihove greške uvjetovale poskupljenja od 102 milijuna kuna.</p><p>Ali u sjeni svega toga je ostalo da je Zagreb planirao izgraditi još jednu žičaru na Sljemenu. I to za stazu "Panjevina" koja se nalazi odmah ispod vidikovca. Iako je Gruborović u veljači 2019. godine maknut sa sljemenske žičare, opet je bio jedan od zaduženih za tu žičaru i potpuno novu zgradu na Sljemenu. Na natječaju za projektiranje je opet izabran Elektroprojekt. Opet je njihov podizvođač bila Arhitektura u bijelom Ane Lovinčić. Ali ovaj puta je Lovinčić trebalo pripasti čak 1,9 milijuna kuna od ukupnog ugovora vrijednog 8,1 milijun kuna. </p><p>- On odabire idejna rješenja koja su na na kraju opet megalomanska i dogovara prezentaciju gradonačelniku – tvrdi sugovornik iz Grada.</p><p>Činjenica je da je projekt povećan u odnosu na prvotnu ideju, ali po zapisnicima koje imamo, teško da se to može prebaciti samo na Gruborovića. On je svakako sudjelovao u projektu, ali je povećanje kapaciteta žičare tražio Hrvatski skijaški savez. I to tako da žičara za skijaše ima šest umjesto četiri sjedeća mjesta po svakoj gondoli. Nadalje, planirano je novo jezero za zasnježivanje, nova rasvjeta i vjerojatno najveći trošak, potpuno nova zgrada.</p><h2>Koštao bi desetke milijuna kuna</h2><p>Nakon što je sve prezentirano Bandiću, Gradski ured za izgradnju na čelu s pročelnikom Dinkom Bilićem sugerira Bandiću da odustane. Zaustavljaju sve krajem prošle godine zbog prevelikih troškova i izmijenjenog projekta. A Elektroprojekt koji je naplatio samo manji dio novca sada tuži Grad za 1,2 milijuna kuna. I u svojim dopisima navode da su oni sve izmjene radili i u dogovoru sa timom koji se brinuo za žičaru. Među njima je i Gruborović, ali i još niz osoba iz grada. Gruborović nam je poručio da on nije mogao ništa potpisivati.</p><p>Kako god, grad će sigurno izgubiti ovrhom više od milijun kuna i jasno je da se i ovaj projekt mijenjao u hodu, te da nije zaustavljen, koštao bi još desetke milijuna, a sigurno izazvao i ozbiljne stručne rasprave je li potreban. No, iako teza da je Gruborović sam odlučivao baš i ne stoji jer je bio dio tima u kojem su bile i osobe iz Ureda za izgradnju, u prekidu tog projekta u Gradu vide jedan od motiva za objavu filma. </p><p>A tu je još dodatnog prljavog veša s veoma ozbiljnim optužbama koje pokazuju kako se radilo u Zagrebu. </p><p>Naime, kao drugi razlog za osvetu Gruborovića ide optužba da je godinama u ladicama držao naplatu komunalnog doprinosa za tvrtku Zagrebgradnja. Radi se o 18 milijuna kuna u dva slučaja koji nisu bile naplaćene duže od devet godina. Naplaćeni su tek prošle i ove godine kada su se toga uhvatile druge osobe.Inače bi otišlo u zastaru, kažu nam. I tu vide drugi razlog za njegovu osvetu.</p><p>Pa navode da je Gruborović prije sedam godina kupio stan od Zagrebgradnje, što je vidljivo u zemljišnim knjigama. Prodao ga je, ali prošle godine i njegova djevojka Lovinčić kupuje stan od Zagrebgradnje. Provjerili smo, nema hipoteke, a nalazi se u novom neboderu na Vrbanima III gdje se kvadrat prodavao po cijeni od 2200 do 2400 eura za kvadrat. Taj stan ima s loggiom 110 četvornih metara, a prodajna površina je nešto više od 103 četvorna metra. To daje okvirnu cijenu od oko 1,7 milijuna kuna. Pitali smo Lovinčić za podrijetlo imovine i rekli kontekst, ali nam nije ništa odgovorila. </p><p>Možda je ona sasvim slučajno kupila stan od te tvrtke, možda ima sve papire i podrijetlo imovine, to je nemoguće novinarski provjeriti, a ona nije htjela reći svoju stranu priče. Gruborović nam je opet kratko poručio: Potpuno su neistinite informacije da sam pogodovao bilo kome i sve to mogu dokazati na sudu. </p><p>Uz svađu tko je kriv, ostaje neosporna činjenica da Zagrebgradnji nije devet godina naplaćen komunalni doprinos koji inače drugi plaćaju zajedno s građevinskom dozvolom. Ali opet, teško da se to može pripisati samo jednom čovjeku. Jer Zagrebgradnja i Geoprojekt su sestrinske tvrtke koje su osnovali braća Branko i Ivan Vojnović.</p><h2>U priči i bivše djelatnice USKOK-a</h2><p>S njima je grad mijenjao zemljište za Vrbanima III u vrijednosti 186 milijuna kuna. A to je samo jedna od zamjena koje je potpisao Milan Bandić. A USKOK je nakon Bandićeva uhićenja blokirao tri tajna stana za koje tvrdi da ih koristi gradonačelnik. Jedan je bio od Geoprojekta, drugi od Zagrebgradnje, a treći je od Parona, sestrinske tvrtke GIP Pionira koji inače gradi sljemensku žičaru!</p><p>I na kraju, treći krak ove neobične priče uključuje i četiri bivše djelatnice USKOK-a. Njihova imena su navedena na kraju filma. Provjerili smo, tri su radile kao službenice, savjetnice, a jedna je bila zapisničarka. Sve su prešle iz USKOK-a u Grad Zagreb prošle i pretprošle godine. Njihova imena na kraju filma su navedene kao dokaz da se istražitelji neće ozbiljno baviti žičarom. No, i tu ima druga strana priče. </p><p>U Gradu kažu da je upravo jedna od njih preuzela premete o komunalnom doprinosu Zagrebgradnje i uspjela ga naplatiti nakon devet godina. Uvjereni su da su zato spomenute na kraju filma za koje su uvjereni da je napravio Gruborović kako bi zaštitio sebe i projektanta za koje je radila i njegova partnerica. Podsjetimo, Gruborović nam je već ranije rekao da nema veze s filmom.</p><p>No, u Gradu pokazuju dokument kojim je on preuzeo dron kupljen za 50.000 kuna i koji je trebao služiti za snimanje radova na žičari. Nije ga vratio i razdužio. USKOK je počeo izvide oko radova na žičari, ali u ovom slučaju će očito morati raspetljati puno toga vezano za muljaže u Zagrebu.</p>