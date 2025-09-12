Planirao puč: Jair Bolsonaro dobio je 27 godina zatvora

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro proglašen je krivim za pokušaj rušenja predsjedničkih izbora 2022. godine, u slučaju u kojem tužitelji navode da je plan uključivao čak i atentat na izabranog predsjednika. Četiri od pet sudaca Vrhovnog suda glasala su za osudu Bolsonara po svih pet točaka optužnice, te su mu izrekli kaznu od 27 godina i tri mjeseca zatvora.

Bolsonaro je proglašen krivim za sudjelovanje u državnom udaru, pripadnost naoružanoj kriminalnoj organizaciji, pokušaj ukidanja demokratskog poretka nasiljem, nasilne napade na državne institucije te oštećenje zaštićene javne imovine tijekom napada njegovih pristaša na vladine zgrade 8. siječnja 2023.

Tužitelji navode da je plan udara uključivao mogućnost korištenja eksploziva, ratnog oružja ili otrova za atentat na predsjednika Luiza Inácia Lule da Silvu, potpredsjednika Geralda Alckmina i suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa, koji je nadzirao suđenje.

Bolsonaro i ostali optuženici negirali su krivnju. Dokazi protiv bivšeg predsjednika uglavnom su se temeljili na njegovim pokušajima da ostane na vlasti nakon poraza na izborima 2022. godine. Federalna policija navodi da je Bolsonaro imao „puno znanje“ o planu za poništenje izbornih rezultata, pritisku na vojsku da intervenira te stvaranju paralelnog „ureda za krizno upravljanje“ kako bi kontrolirao vlast.

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Tužitelji tvrde da je plan udara započeo još 2021. godine, kroz pokušaje narušavanja povjerenja javnosti u izborni sustav. Nakon poraza Bolsonara, njegovi pristaše potaknuti su da se okupe u Brasílii, gdje su provalili i vandalizirali zgrade tri ključne državne institucije.

Sudac Alexandre de Moraes, koji je prvi glasao za osuđujuću presudu, izjavio je da su optuženici „počinjeni svi kazneni prekršaji koje je navelo Državno odvjetništvo“. S njim su se složili suci Flávio Dino, Cármen Lúcia i Cristiano Zanin. Protiv osuđujuće presude glasao je sudac Luiz Fux, koji smatra da događaji ne čine državni udar jer Lula da Silva nikada nije smijenjen te da sud nema nadležnost za ovaj slučaj.

Presuda znači da bi Bolsonaro mogao ostatak života provesti u zatvoru. Obrana još može podnijeti žalbe, ali nakon što se iscrpe sve pravne mogućnosti, presuda postaje konačna.

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Suđenje je duboko podijelilo Brazil. Tijekom vikenda, tisuće Bolsonarovih pristaša izašle su na ulice u povodu Dana neovisnosti, prosvjedujući protiv suđenja. Bolsonaro je slučaj godinama opisivao kao politički progon, a taj stav podržava i bivši američki predsjednik Donald Trump, koji je uveo carine na Brazil i prijetio dodatnim sankcijama protiv brazilskih dužnosnika uključenih u suđenje.

Trump je u četvrtak izrazio šok presudom te izjavio da ga iznenađuje da se to moglo dogoditi, dok je američki državni tajnik Marco Rubio presudu nazvao „nepravednom“ i obećao odgovarajuće mjere.