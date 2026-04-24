Za vikend i do 25 °C! Evo kada stiže promjena vremena

Tijekom vikenda očekuje se toplo vrijeme u Zagrebu. Subota će započeti ugodno, s jutarnjim temperaturama oko 9 do 10 °C, a tijekom dana bit će toplo, uz porast do 22–23 °C. Navečer će se temperatura spustiti na oko 15 °C. Nedjelja donosi još toplije vrijeme, jutro će biti blaže, između 12 i 14 °C, dok će dnevne temperature dosezati i do 24-25 °C, prije nego što se navečer ponovno malo osvježi.

Istok Hrvatske

Za Osijek i istok Hrvatske vikend donosi ugodno proljetno vrijeme. Subota s jutarnjim temperaturama oko 9 do 10 °C, a tijekom dana postupno će zatopliti do oko 21 °C. Poslijepodne i večer donose blago osvježenje, uz pad temperature na oko 13 °C, objavio je DHMZ.

Nedjelja će biti nešto svježija u odnosu na subotu, osobito u drugom dijelu dana. Jutro će biti umjereno, s temperaturama oko 11 do 12 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati oko 20 °C. Prema večeri slijedi osjetniji pad temperature, koja će se spustiti na oko 10 °C.

Sljedeći tjedan

U Zagrebu početkom tjedna slijedi blago zahlađenje. U ponedjeljak će jutro biti oko 10 do 12 °C, a dnevne temperature neće prelaziti 19 stupnjeva. U utorak će se zatopljenje ponovno lagano vratiti, s dnevnim vrijednostima oko 20 °C i ugodnim večernjim temperaturama.

Hladno u četvrtak

Sredinom tjedna vrijeme će biti stabilnije, ali nešto svježije, uz maksimalne temperature do oko 17 °C. Krajem razdoblja, u četvrtak, očekuje se izraženije zahlađenje, uz osjetan pad temperature tijekom dana i večernje vrijednosti oko 4 °C.

Za Rijeku i Kvarner početak tjedna donosi uglavnom blago i ugodno proljetno vrijeme. U ponedjeljak će jutro biti relativno toplo za ovo doba godine, oko 17 do 18 °C, a tijekom dana temperature će rasti do oko 22 °C. Poslijepodne i navečer slijedi blago osvježenje, uz pad na oko 14 do 16 °C.

U utorak će se zadržati stabilno i ugodno vrijeme, uz jutarnje temperature oko 12 do 13 °C. Tijekom dana očekuju se vrijednosti oko 20 °C, dok će večer ostati blaga, oko 14 °C.

Srijeda donosi nešto svježije, ali i dalje stabilne uvjete. Jutro će biti oko 11 do 13 °C, a dnevne temperature oko 18 do 19 °C, uz postupni pad prema večeri.

U četvrtak slijedi osjetnije osvježenje, s jutarnjim temperaturama oko 10 do 11 °C te znatno svježijim tijekom dana, uz vrijednosti koje će se uglavnom zadržavati oko sredine desetak stupnjeva.

Dalmacija

Za Zadar početak tjedna donosi stabilno i ugodno proljetno vrijeme. U ponedjeljak će jutro biti blago, oko 14 °C, a tijekom dana temperature će rasti do oko 21 °C. Poslijepodne i navečer zadržat će se ugodne vrijednosti oko 14 do 16 °C, prognozira DHMZ.

U utorak će se zadržati slično vrijeme, uz nešto svježije jutro od oko 10 do 12 °C. Danju će biti toplo, s temperaturama oko 20 do 21 °C, dok će večer ostati blaga, oko 14 °C. Srijeda donosi stabilne uvjete i blagu toplinu, s jutarnjim temperaturama oko 12 do 13 °C te dnevnim vrijednostima do oko 19 do 20 °C. U četvrtak slijedi kratkotrajno osvježenje, s jutarnjim temperaturama oko 12 do 13 °C te umjerenijim dnevnim vrijednostima oko 18 °C, uz svježu večer.

U ponedjeljak, 27. travnja 2026., u Splitu se očekuje stabilno i ugodno proljetno vrijeme. Jutro će biti blago, s temperaturama oko 15 do 16 °C, a tijekom dana će se penjati do oko 19 do 20 °C. Navečer će se zadržati ugodne vrijednosti oko 16 do 17 °C. U utorak slijedi nešto svježije, ali i dalje mirno vrijeme. Jutarnje temperature bit će oko 13 do 14 °C, dok će dnevne dosezati oko 18 do 19 °C, uz blagu večer oko 17 °C.

Srijeda donosi sličan obrazac vremena u Splitu, s jutarnjim vrijednostima oko 14 do 16 °C te dnevnim temperaturama oko 18 do 19 °C, bez većih promjena tijekom dana. U četvrtak se očekuje kratkotrajno osvježenje, uz jutarnje temperature oko 13 do 15 °C i dnevne oko 18 °C, nakon čega će navečer ponovno biti nešto svježije.