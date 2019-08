Lovranski liječnici:'Nismo mi platili detektiva da slika šefa!'

Ne stojimo iza navoda u članku, te iste i ne podržavamo. ističemo da je privatni detektiv angažiran od strane jednog djelatnika Klinike, a ne od ostalih zaposlenika Klinike za ortopediju Lovran – napisali su u peticiji djelatnici Lovranske bolnice čiji je ravnatelj Branko Šestan prozvan od strane neimenovanog djelatnika da u radno vrijeme šeće psa. U nekoliko stati peticiju je potpisalo gotovo 100 djelatnika. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naime, u jednom dnevnom listu osvanula je priča kako su djelatnici spomenute bolnice skupili novac i platili privatnog detektiva da otkrije gdje to u određeno vrijeme ide ravnatelj za vrijeme radnog vremena. Priložili su i fotografije na kojima se vidi ravnatelj u starim automobilima i žuti pas kojeg šeće. Nakon toga su nam se javili djelatnici vidno razočarani i ljuti zbog svega smatrajući da je jedan djelatnik zloupotrijebio sve njih kako bi se iz nekog svog razloga obračunao s ravnateljem.

- Uvrijeđen sam, ljut i razočarana da se s nama svima koristi pojedinac koji iz svog osobnog animoziteta zloupotrebljava čitav kolektiv. Naime, nikakav novac nismo skupljali za nikakve detektive i cijela priča je suluda. Za to sam doznao u nedjelju ujutro dok sam ispijao jutarnju kavu i najblaže rečeno neugodno sam se iznenadio – priča nam dr.med., spec. ortoped Hrvoje Mokrović koji u Lovranskoj bolnici radi 15 godina, dulje nego je Šestan ondje ravnatelj.

- Ne postoji zavjera protiv ravnatelja, nego postoji pojedinac koji to radi. U njegove razloge ne želim ulaziti, ali nije uredu da nas sve petlja u to. Neka izađe imenom i prezimenom, a ne anonimno se skrivajući iza nepostojećeg kolektiva. S dotičnim se nisam čuo jer on vam je stalno na bolovanju pa je teško s njime i stupiti u kontakt, a uskoro će i u mirovinu – kaže nam ortoped Mokrović. Ističe kako se nikada nije dogodilo da netko nije mogao doći do ravnatelja.

- On je za nas prisutan 24 sata i uvijek je na raspolaganju i više nego bi trebao biti. Osim toga smatram da ne živimo u komunizmu pa da je bitno koliko tko sati je u uredu nego rezultati rada, a rezultati našeg ravnatelja se vide najbolje iz činjenice da smo više od desetljeća jedina bolnica koja posluje konstantno u plusu. Nikada ničega nije nedostajalo, a pacijenti iz cijele zemlje se žele operirati kod nas – kaže Mokrović. Slično razmišlja i njegov kolega dr.med., spec. ortoped Danijel Lopac, koji je prije lovranske bolnice bio na specijalizaciji u Austriji.

- Ova bolnica vam ni po čemu ne zaostaje za vodećim europskim bolnicama. Ja to znam jer sam ondje radio. Štoviše, naše stručnjake traže i vani, a najteži pacijenti upravo se žele ovdje operirati jer imaju povjerenje u nas. Sve to ne bi bilo moguće bez pravog vodstva bolnice odnosno bez ravnatelja. Kolega koji je izašao s ovakvom pričom u novine je izolirani slučaj. Naš kolektiv funkcionira odlično i ne znam kolegu ni kolegicu koji podržavaju ponašanje spomenutog – kaže dr. Lopac koji je prije tri godine postao dio lovranskog tima. I njega je, kaže, kolega šokirao ponašanjem.

- Zaista se šokirate kada vidite s kime radite i na koji način ljudi mogu svoje osobne stvari rješavati. Žao mi je da ovako ružna priča stavlja u sjenu uspjeh bolnice i svih nas koji se trudimo dati maksimalno od sebe i svog znanja za pacijente, a da ravnatelja ne spominjem – kaže Lopac.

Sam ravnatelj pojasnio je kako je u vrijeme dok su nastale slike na kojima šeće psa, bio na godišnjem odmoru i unatoč tome opet dolazio na posao.

- Ne mislim ništa poduzimati protiv kolege. Žao mi ga je. No iz cijele ove ružne situacije mogu vam reći da sam dirnut reakcijom kolega i podrškom jer da ovoga nije bilo ne bih ni znao kako me doživljavaju. Mislim da je puno važnije od mene čuti što govore ljudi koji se spominju kao 'kolektiv' u priči – kaže nam Branko Šestan koji se na detektivskim fotografijama vozi u službenom Fiat Tipu starom 28 godina te se premješta i mlađi privatni 'oldtimer' star dva desetljeća.

- Mi bez ovakvog ravnatelja ne bismo bili najuspješnija zdravstvena ustanova u Hrvatskoj. On je stalno sveprisutan i ne radi jedino kada spava. Svi znamo da ne rijetko kada ode prije 19 sati iz bolnice. Čujte, da biste uspješno vodili bolnicu morate stalno biti u svemu i imati sve pod kontrolom. Žalosno je da je cijela priča izvučena iz konteksta, a ja bih vam to metaforički ovako opisao. Imate auto koji vozi u krivom smjeru na autoputu. Ususret mu ide kolona iz pravog smjera, a helikopter koji nadgleda kaže kako svi auti osim jednog voze u krivom smjeru – kaže nam prof. dr. sc. Anton Tudor, spec. ortoped koji u ovoj bolnici radi od 1992. godine.

- Prije ravnatelja Šestana drugačije je bilo raditi ovdje. Otkako je on preuzeo bolnicu mi smo se jako modernizirali. Ravnatelj stalno tjera kolege na dodatne edukacije zbog čega smo prvi po mnogo čemu jer unosimo nove metode i stvari u primjenu – kaže dr. Tudor.

Od navodne afere ostale su fotografije s godišnjeg odmora, trošak pojedinca od 200 kuna po satu i tri kune po kilometru, koliko stoji na navedenoj detektivskoj agenciji i peticija u znak potpore ravnatelju Šestanu koji 12 godina uspješno vodi bolnicu u Hrvatskoj.

