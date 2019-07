'Platit ću ovrhu jer više ne želim imati veze s Uljanikom'

Nisam još išao u Uljanik Standard kako bih riješio problem uplatnice koju sam dobio. Nisam stigao jer radim, ali ću otići da mi objasne, rekao je bivši uljanikovac David Šarac, koji je dobio uplatnicu za marendu na 1344 kune.

Sindikalist Boris Cerovac u ponedjeljak je, kako nam je rekao, razgovarao s čelnicima Uljanik Standarda kako bi riješio problem stotine radnika koji su dobili “čestitke” od Uljanika s raznim cijenama koje moraju platiti. Kako je rekao, najviša je oko 12.000 kuna, koju jedan radnik treba platiti. Cerovac kaže da se tek mali broj ljudi, njih dvadesetak, raspitivao o spornim uplatnicama.

- Razgovarao sam s direktorom o tom problemu jer su neki radnici došli kod tajnice u ponedjeljak kako bi vidjeli što mogu napraviti. Većina ih je nazvala telefonom. Kao što smo već rekli, riječ je o cijenama za topli obrok, samačkim hotelima u kojima je dio njih boravio te o stanovima koji su im dani u najam, a ljudi nisu imali za najamninu jer nisu dobivali plaće. Ono što je dobro je to što je direktor rekao da ne namjerava pokretati ovrhu dok se ne isplate sve plaće radnicima. Međutim, dan je rok do Nove godine - objasnio je Cerovac. Nije siguran da će se do Nove godine sve riješiti jer to ovisi o tome “hoće li išta biti u stečajnoj masi”. Udovica uljanikovca, Blanka Šćulac (54) nije nazvala Uljanik Standard niti to namjerava.

- Namjeravam platiti račun od 80 kuna u roku, iako na njemu nema nikakvih specifikacija što zapravo plaćam. Iz medija sam saznala da su u pitanju marende. Platit ću jer ne želim više ništa imati s tom tvrtkom i platit ću u spomen na muža koji je 44 godine proveo u pulskom škveru. Nakon toga ću upravi poslati mail - rekla je Blanka. Kaže da joj se nakon objave članka javilo na desetke suprugovih bivših kolega, ali nitko iz Uljanika.

- Može ih biti sram. S druge strane, toliko podrške sam dobila da moram biti zadovoljna. Muža su svi voljeli i poštovali. Svjesna sam da ga ništa neće vratiti, ali ako mojim istupom mogu pomoći nekom radniku koji nema nikakvog izlaza, bit će mi drago. Ova agonija predugo traje, a samo su radnici pogođeni - kaže Blanka.

