Poslali su račun za topli obrok mrtvom radniku: 'Ovo je dno'

Nakon što su stotine radnika Uljanika nedavno dobile obavijest o dugovima za marende uz prijetnju ovrhe, ista ‘čestitka’ šokirala je i obitelj radnika koji je nedavno preminuo. Nakon gubitka voljenog supruga i oca, to je bio dodatni udarac za obitelj.

- Moj suprug je preminuo 14. veljače ove godine, a Uljanik Standard mu je poslao račun na 80 kuna koje je navodno dužan za topli obrok. Nisam se još niti oporavila od gubitka muža i ovo je bio niski udarac, dno dna. Pa moj Livio je 44 godine radio u Uljaniku, svoj život je poklonio Uljaniku, a ovako mu vraćaju. 80 prokletih kuna za 44 godine rada. Došlo mi je da napišem mail Upravi u ime supruga, da će vratiti novce kad mu uplate neisplaćene plaće, a ako imaju kakvih pitanja da ga potraže na groblju, na adresi Monte Giro, pod brojem 158 - u šoku je kazala Blanka Šćulac (54) iz Pule.

'Mrtvom suprugu zaračunali marendu'

Njezin suprug preminuo je u 64. godini.

- Suprug je preživio puno toga u životu. Osim što je bio branitelj i bio na ratištu u Lici, nikada nije ništa tražio niti dobio od države. Prebolio je i karcinom jetre prije devet godina. Međutim, stres zbog neisplate plaća, krediti koje moramo uredno plaćati, bez obzira imamo li od kud ili ne, doveli su do toga da mu se rak vratio prošle godine i odnio mu život munjevitom brzinom. Moram reći da mi je drago što suprug ne gleda ovo danas, jer bi umro od tuge i žalosti - rekla je žena. Livio je radio u Uljaniku kao šef trasera, a potom i u kontroli poslova na brodu. Blanka je, kada se suprug razbolio morala naći dodatni posao, a suprugu je to teško palo, jer je želio pomoći.

- Imamo dvoje divne djece, a mlađa je taman trebala na maturalno putovanje. Kako joj reći da se nema, a dijete pita, kako? Starija kćer je tu uskočila i pomogla, a mi roditelji smo ti koji trebamo davati djeci. Da nije bilo starije kćeri koja je financijski pomogla jer radi, ja ne bih imala kako pokopati svog muža. Njegova firma nam na žalost nije uopće ponudila nikakvu pomoć - objasnila je.

Osam dana do ovrhe

Nije joj, kaže, jasno kako je nekome palo na pamet mrtvom čovjeku zaračunavati dug za marendu, a nije dobio mjesecima plaću.

- Bolno je i to što je suprug 15. prosinca 2019. otišao u mirovinu, a do svoje smrti uspio je podići samo jednu. Iako je prošao sve kemoterapije nakon prvotne dijagnoze raka jetre, izliječio se i nastavio normalan život. Stres mu je vratio bolest i to ga je ubilo. Pred kraj smo djeca i ja dva mjeseca bili uz njega i gledali ga kako kopni i mršavi. Izgubio je više 30 kilograma. Kakav čovjek moraš biti da obitelji u žalosti šalješ račun uz prijetnju ovrhe ako se ne plati u roku od osam dana - pita Blanka. Dodaje da joj je teško gledati i ostale radnike kojima je taj topli obrok u Uljaniku bio jedini u danu.

- Čelnici se mogu sramiti jer su prvo mislili na sebe. Isplatiti su sebi plaće, podmirili svoje vile, kupili nove aute, a radnici su u kreditima i ne znaju kako dalje - kazala je. Nazvali smo direktora Uljanik Standarda Kazimira Pavletića, ali čim smo se predstavili, on nam je poklopio slušalicu.

