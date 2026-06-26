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Platiti privatni račun javnim novcem prijezir je prema građanima

Piše Ivan Pandžić,
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Platiti privatni račun javnim novcem prijezir je prema građanima
Foto: Emica ElvedjiPIXSELL

Trošenje na službenim karticama za privatne svrhe pokazuje prijezir prema građanima, ali je očito nekima i dalje omiljeni sport. Pa dok ide, ide...

Dojučerašnji možemovac Filip Jurišić pridružio se nizu slučajeva u kojima oni na javnoj dužnosti i javnoj plaći pomisle da mogu javnim novcem raspolagati kao da je njihov. Jurišićev slučaj ući će i u anale bizarnosti jer je službenom karticom platio račun za karmine za smrtni slučaj u obitelji. Kad smo to doznali, isprva smo pomislili kako se svakome može dogoditi da u takvim slučajevima nema dovoljno novca, pa smo provjeravali je li možda ponudio povrat ili imao opravdanje o teškoj situaciji. Ali doznali smo da je kazneno djelo učinio svjesno. Jer i kad je uhvaćen, pravdao se da je to bio poslovni sastanak. A ako netko ima takav način razmišljanja, onda ne bi bilo čudno da provjere svih njegovih plaćanja pokažu kako je to činio i prije. Zasad je kazna odlazak s mjesta šefa u Holdingu i izbacivanje iz stranke, a slijedi i progon po službenoj dužnosti.

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