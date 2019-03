Plenki: Žalac radi svoj posao, a špekulacije neću ni komentirati

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković potvrdio je u subotu navečer u Krapinskim Toplicama da će izbori za Europski parlament biti raspisani 26. ožujka, a upitan o aferama i navodnim podmetanjima iz stranke ministrici Gabrijeli Žalac rekao je kako ministrica radi svoj posao i špekulacije ne želi komentirati."

Premijer Plenković boravio je u Krapinskim Toplicama na svečanosti obilježavanja 29. obljetnice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Potvrdio je da će EU izbori biti raspisani 26. ožujka te da je, s obzirom na okolnosti koje se zbivaju u Ujedinjenom Kraljevstvu, Hrvatska spreman za oba scenarija.

„Ukoliko će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći, to znači izbor 12 zastupnika, u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti, eventualnog produljenja roka kojeg smo sada fiksirali, na 22. svibnja, onda bismo u pravnom pogledu u prvoj fazi izabrali 11 zastupnika, a kada bi oni otišli onda bismo, ne samo mi nego i druge zemlje, imale 12 zastupnika“, objasnio je Plenković.

Upitan o sastanku državnog vrha ranije danas u Uredu predsjednice Republike, premijer Plenković je rekao da se s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Hrvatskog sabora, Gordanom Jandrokovićem, sastaje svakih četiri do šest tjedana te da razgovaraju o svim aktualnostima

Na novinarsko pitanje o 'aferama' ministrice Žalac i navodnog podmetanja, Plenković je rekao kako ministrica radi svoj posao i da špekulacije ne želi komentirati. Na pitanje je li razgovarao s ministricom, kratko je rekao: "Čuli smo se, sve smo riješili."

Na tvrdnje predsjednika SDP-a, Davora Bernardića, da je HDZ-u potreban Zakon o financiranju političkih aktivnosti, kako bi legalizirao svoje crne fondove, Plenković je rekao da je "taj stupanj katastrofalnih izjava ispod svake razine bezobraznih, čak i klevetničkih". Bernardićeve "katastrofalne i klevetničke izjave" stavljene su u kontekst jedne racionalne odluke da bi hrvatski građani od kampanje imali koristi, dodao je.

„Ovo je kampanja (za EU izbore) koja traje najdulje i trajat će 45 dana, a imate samo 1,5 milijuna kuna po listi. Stranka može to financirati iz svojih sredstava ili tražiti donacije, a mi smo samo povećali limit; i dalje smo s ovim povećanjem jedna od zemalja koja ima najmanje sredstava za kampanju. Imate neke druge europske zemlje koje uopće nemaju limite za kampanju i mogu trošiti koliko žele“, pojasnio je premijer Plenković.

Naglasio je kako je bitno da to hrvatski građani razumiju jer, rekao je, oni koji troše više u kampanji, više će i afirmirati ljude na izlazak na izbore za EU parlament.

"Bizarni akteri koji su se pojavili na hrvatskoj političkoj sceni, ništa ne razumiju što se radilo u posljednjih 30 godina“, rekao je premijer, dodavši kako Vlada ima odgovornost prema hrvatskim biračima da 2019. godine razumiju gdje smo.

Kazao je i kako hrvatski građani trebaju i moraju znati zašto je dva dana u Bruxellesu raspravljao o radnim mjestima, zapošljavanju, konvergenciji, klimatskim promjenama, Brexitu, odnosu prema Kini i Rusiji te da su to aktualne teme u EU koje nisu neke tuđe, već su i naše hrvatske teme s kojima se moramo identificirati.

Dodao je kako svi ti akteri u Hrvatskoj koji su danas „antieuropske suverenističke perle, nemaju pojma, i to je važno da javnost zna, a nisu ni prstom mrdnuli da Hrvatska postane članica Europske unije“.

„Za razliku od njih ja razumijem, HDZ razumije, Vlada razumije i nećemo dopustiti diletantima da nam okreću javnost protiv nečega za što smo se zalagali od kada je predsjednik Franjo Tuđman definirao europeizaciju kao strateški cilj Republike Hrvatske“, naglasio je premijer Plenković.

Upitan o stajalištu Vlade glede nepravomoćne presude slovenskog suda o četiri mjeseca zatvora i godinu dana uvjetno hrvatskom ribaru u Savudrijskoj vali, premijer je potvrdio da hrvatska Vlada daje punu podršku i u smislu troškova svih naših ribara koji imaju bilo kakve troškove zbog ponašanja slovenskih vlasti. Ponovio je da Hrvatska ne priznaje kompromitiran arbitražni postupak i presudu koja je došla, ali sa Slovenijom želi razgovarati i riješiti problem.

Dobro je što je Sabor prihvatio Zakon o financiranju političkih aktivnosti

Premijer Andrej Plenković u subotu je u Dnevniku HTV-a potvrdio da će HDZ objaviti listu kandidata za EU parlament u roku nakon što predsjednica Republike raspiše izbore, ocijenio je važnim što je Hrvatski sabor prihvatio Zakon o financiranju političkih aktivnosti, a upitan razgovara li s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem, rekao je da su u kontaktu te će se s njim sastati sljedeći tjedan.

"Rokovi će početi teći od 26. ožujka, predsjednica će tada raspisati izbore. Nakon toga mislim da svi imaju dva tjedna da prijave svoje liste, HDZ će to u roku napraviti", rekao je Plenković u razgovoru za Dnevnik HTV-a, dodavši da će HDZ "sastaviti još jednu pobjedničku listu kao i 2013. i 2014. godine".

Istaknuo je kako mu je drago što je Hrvatski sabor sinoć prihvatio Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

"Vidjeli ste jedan nepotrebni i neukusni filibustering jedne od oporbenih stranaka, koja je sve samo ne europski orijentirana. Ona pokazuje duboko nerazumijevanje naše želje da se promijeni zakon, da se otkloni jedna nevjerojatna anomalija", istaknuo je premijer. Kampanja je duga čak 45 dana, a Hrvatska, ako ju se usporedi s bilo kojom drugom članicom EU-a, ima najmanja sredstva za njih, dodao je.

"Komparativno, nema zemlje koja ima manje sredstava a tako dugu kampanju. Austrija po listi ima 6 puta više sredstava, Bugarska ima više od nas, a ima zemlja koje nemaju limita sredstava koja će uložiti u kampanje, a gdje imaju puno kraće kampanje", pojasnio je Plenković.

Na novinarsko pitanje zašto se tako dugo čekalo za donošenje tog zakona, Pleknović je odgovorio da je zakon išao u dva saborska čitanja, a ništa se bitno u izbornim pravilima nije promijenilo.

Ističe kako je donošenje tog Zakona odgovoran potez europski orijentirane Vlade.

"Bitno mi je da javnost čuje i da se kampanja vidi, a ne da ovisimo o tome hoće li nam ured Europskog parlamenta ovdje raditi poluinformativnu malu kampanju na društvenim mrežama. To nije dovoljno. Ovo je odgovoran potez europski orijentirane vlade, za razliku od onih kojima je sadržaj Europe i europski smjer Hrvatske zadnja stvar za koju se zalažu", rekao je Planković.

Ocijenio je kako je komentar SDP-a da je donošenje Zakona ' sredstvo realizacije crnih fondova HDZ-a' - sramota.

"Toliko jadnih, patetičnih, nekompetentnih izjava, izjava koje pokazuju temeljno neznanje o Europi, a kamo li onoga što HDZ radi", kazao je Plenković.

Podsjetio je da je on postao predsjednik HDZ-a kada je stranka imala minus 19 milijuna kuna na računu, a da je HDZ danas u plusu 16 milijuna kuna i "sve je, do zadnje lipe, transparentno".

Upitan ima li ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac njegovo povjerenje, Plenović je rekao da ona radi svoj posao i da je ministrica u Vladi. Ne želi špekulirati je li joj netko unutar stranke podmeće.

Premijer Plenković je upitan o odnosu s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem, koji je dio vladajuće većine, kazao kako je s njim u kontaktu te da su dogovorili sastanak idući tjedan.

"Ja mislim da smo ja osobno i ova Vlada i HDZ opredijeljeni za jačanje zaštite prava svih manjina u Hrvatskoj", istaknuo je. Smatra i kako je odlično da su manjine dio vladajuće većine, napomenuvši da je to je bila ambicija Vlade od samog početka.

Plenković je kazao da su on i Pupovac do sada razvili jednu vrstu dijaloga i odnosa u kojemu si mogu sve reći, vidjeti da li se razumiju, vidjeti ima li nekih elemenata za kojih on kao predsjednik Vlade nije svjestan, što je također moguće.

"Ako postoje, o tome ćemo razgovarati i rješavati ih zajedničkim putem", rekao je.

Na novinarsku konstataciju da će u Jasenovcu i ove godine biti dvije kolone, Plenković je rekao kako bi mu bilo drago kada bi kolona bila jedinstvena.

"Za sada, nažalost, to neće biti slučaj", zaključio je.