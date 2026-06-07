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Plenkijev najmiliji direktor nije ispunio imovinsku karticu!

Piše Luka Safundžić,
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Plenkijev najmiliji direktor nije ispunio imovinsku karticu!
Rijeka: Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković posjetio Jadroliniju | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

NOVI EXPRESS Nakon što je imenovan na novu funkciju, Sopta, koji je blizak premijeru Plenkoviću, u roku od 30 dana morao je podnijeti novu imovinsku karticu, no to nije učinio...

David Sopta odmah je po imenovanju na novu funkciju prekršio zakon. Tek što je postao član Uprave ACI-ja, bivši predsjednik Uprave Jadrolinije i dugogodišnji kadar blizak vrhu HDZ-a našao se pod povećalom zbog propuštanja obveze podnošenja imovinske kartice.

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Komentari 31
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