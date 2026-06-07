NOVI EXPRESS Nakon što je imenovan na novu funkciju, Sopta, koji je blizak premijeru Plenkoviću, u roku od 30 dana morao je podnijeti novu imovinsku karticu, no to nije učinio...
BAŠ GA BRIGA... PLUS+
Plenkijev najmiliji direktor nije ispunio imovinsku karticu!
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David Sopta odmah je po imenovanju na novu funkciju prekršio zakon. Tek što je postao član Uprave ACI-ja, bivši predsjednik Uprave Jadrolinije i dugogodišnji kadar blizak vrhu HDZ-a našao se pod povećalom zbog propuštanja obveze podnošenja imovinske kartice.
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