Plenkijeva 77. ruka i HDZ-ov žetončić: 'To je pogrdan naziv'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Plenkijeva 77. ruka i HDZ-ov žetončić: 'To je pogrdan naziv'
Zagreb: Nastavljena 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ova odluka je pitanje odgovornosti. U politiku nisam ušla da budem protiv nekoga, kaže Boška Ban, koja je e 2024. godine vodila kampanju protiv HDZ-a. Sad je na njihovoj strani

Boška Ban je bivša članica SDP-a, danas nezavisna saborska zastupnica, koja je postala 77. Plenkovićeva ruka i tako je HDZ-u i sebi osigurala ostanak u parlamentu. Digla je ruku za stranku protiv koje je 2024. godine vodila kampanju. Njezina ruka utjecala je na to da ne dođe do preslagivanja unutar većine, nakon sukoba HSLS-a i Domovinskog pokreta zbog slučaja Dabro, odnosno pjevanja budnica ustaškom poglavniku Anti Paveliću.

TOMISLAV KLAUŠKI 'Boška Ban ima kičmu'. Pa onda podržava proustašku koaliciju i održava korupcijsku vladavinu
'Boška Ban ima kičmu'. Pa onda podržava proustašku koaliciju i održava korupcijsku vladavinu

Boška Ban je za HTV rekla da ne voli da je se zove žetončić.

- To je pogrdan naziv. Ova odluka je pitanje odgovornosti. Smatram da Hrvatska treba stabilnost i vraćanje fokusa na bitna pitanja koja muče naše građane i konačni odmak od ideoloških podjela koje već nekoliko mjeseci slušamo u medijskom prostoru. Svoj posao shvaćam ozbiljno, a u politiku nisam ušla da budem protiv nekoga, već da budem tu za građane - rekla je Boška Ban.

