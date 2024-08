VIDEO Andrej Plenković: 'Nitko ne zna ništa o uhićenom špijunu u Srbiji... Žao mi je Severine'

Premijer je rekao kako su na sjednici Predsjedništva HDZ-a govorili o rastu BDP-a, zaposlenosti, cijenama goriva, prijedlogu zakona o upravljanu zgradama i brojnim drugim temama.

Osvrnuo se na navodno uhićenje hrvatskog špijuna u Beogradu.

- Veleposlanik ne zna ništa, SOA ne zna ništa, ministar ne zna ništa, tako da još uvijek tragamo za imenom i prezimenom - kratko je komentirao.

Komentirao je i objave Nacionala kako je predsjednik Zoran Milanović tražio od SOA-e da istraži odakle cure podaci o njegovom korištenju helikoptera koje završavaju u medijima.

- Bitno je da nije Hrvatska nabavljala Black Hawkove da bi služili kao taksiji. Za to postoji režim kakav ja imam, i predsjednik Sabora i ne vidim da tako lakonski potežemo za sredstvima vojske - dodao je.

O odnosima sa Srbijom kaže kako ne zna što oni žele s operacijom špijun.

- Ono što me zasmetalo jest šikaniranje gospođe Vučković na granici. To je potpuno nepotrebno i diskriminirajuće i to je za svaku osudu - naveo je i rekao da nema informaciju o nekakvom popisu Hrvata koje bi se trebalo ispitivati na granici.

Pohvalio šefa SOA-e i napomenuo da mu predsjednik nije htio produžiti mandat, a onda mu je dao danas odlikovanje.

Potom je rekao kako će mnogi građani tek vidjeti što je sve Vlada radila za njih po pitanju energetske krize.

O 3. Maju: Tvrtka funkcionira dobro zahvaljujući podršci Vlade

Osvrnuo se i na situaciju u 3. Maju.

- Tvrtka funkcionira dobro zahvaljujući podršci Vlade. Kada je stečaj bio nad glavom je uspio izgraditi četiri ogromna velika broda i na tome im čestitam. sada imamo sestrinski brod kojeg je 3. Maj izgradio za kanadsku tvrtku za plovidbu velikim jezerima i on se privodi kraju jer je bilo nekih poteškoća - rekao je.

O situaciji u Domovinskom pokretu nije mnogo komentirao, rekao je da se ne miješa u jer su to unutar-stranački procesi.

- DP je odlučio imati svoje izbore na drugi način, ne jedan čovjek-jedan glas kao što ima HDZ. Pričekajmo rezultate pa ćemo onda komentirati - rekao je.

'Da nema stranih radnika pola aktivnosti u graditeljstvu ili turizmu ne bi mogli napraviti'

O napadima na strane radnike rekao je da ga svako nasilje zabrinjava i da svako nasilje osuđuje.

- Hrvatska treba iskazati poštovanje stranim radnicima. Bit je da Hrvatskoj treba ljudi na tržištu rada i događa se ono što se događalo u brojnim državama EU-a. Mi taj trend nismo vidjeli do nedavno i važno je da imamo precizan zakonski okvir id a njihovi dolasci budu regulirani i da se incidenti kazne - istaknuo je.

- Nije točno da nam ti ljudi uzimaju radna mjesta. Da nema njih mi vjerojatno pola aktivnosti u graditeljstvu ili turizmu ne bi mogli napraviti. Ovaj naš bazen se sada malo zamijenio s dolascima radnika iz drugih kultura i daljih država i važno je da se o tome govori i da se problem adresira. Što se tiče incidenata, policija je tu da reagira. Ali ja osuđujem svako nasilje, vidjeli ste ovaj incident između navijača tijekom vikenda - rekao je.