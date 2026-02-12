Obavijesti

DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA

Plenković: Europa bez ljudi gubi konkurentnost gospodarstva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon sjednice dao je izjavu okupljenim medijima | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski premijer istaknuo da je rast broja stanovnika strateški imperativ, a za konkurentnost ključni su i niske cijene energije, digitalne investicije i olakšice za poduzeća.

 Demografska revitalizacija treba biti strateški imperativ Europe jer bez ljudi nema konkurentnosti gospodarstva, izjavio je u četvrtak hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku neformalnog sastanka čelnika EU-a.

“Bez ljudi nema konkurentnosti gospodarstva. Europski kontinent je daleko najstariji, prosječna dob u Europi je nešto manje od 45 godina, a svi ostali kontinenti daleko mlađi”, rekao je Plenković po završetku neformalnog samita EU-a koji je bio posvećen konkurentnosti europskog gospodarstva.

Rekao je i da cijene energije također određuju konkurentnost gospodarstva. U tom pogledu Hrvatska u zadnjih pet, šest godina ima najjeftinije cijene struje, hrvatski građani praktički nisu osjetili energetsku krizu, a potpora gospodarstvu, posebice malim i srednjim poduzećima također je bila snažna, rekao je Plenković.

S druge strane, Hrvatska u situacijama kada nema dovoljno električne struje, mora uvoziti na spot tržištu, gdje su cijene prilično visoke.
“To je nešto na što sami ne možemo utjecati, to ovisi o brojnim okolnostima kakve su u našem dijelu Europe, ali sve to skupa se ne osjeti na povoljnim cijenama struje koje smo osigurali”, kaže Plenković.

Jedan od bitnih elemenata za jačanje gospodarske konkurentnosti je pojednostavljenje propisa i smanjenje administrativnog tereta za poduzeća. Važno je i zaključivanje novih trgovinskih sporazuma sa zemljama diljem svijeta.
“U okolnostima kada se globalni međunarodni odnosi vode i preko nametanja carina i drugih barijera važno je da u sporazumima s drugim dijelovima svijeta imamo ugrađene zaštitne mehanizme, koji, bude li potrebe, mogu pomoći europskim proizvođačima i gospodarstvu”, rekao je Plenković.

Plenković je rekao da je u svom istupu naglasio nužnost ubrzanja investicija u digitalnu transformaciju jer u tom području zaostaje za Sjedinjenim Državama.

