MIROVNI PREGOVORI

Plenković: 'Ukrajina sama mora nacrtati svoje crvene linije. Mi možemo samo komentirati...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer Plenković izjavio je da Ukrajina sama mora odrediti svoje crvene linije u pregovorima za okončanje ruske invazije. Hrvatska ostaje podrška Ukrajini na putu prema pravednom miru

Ukrajina sama mora identificirati svoje crvene linije u pregovorima o okončanju ruske invazije na tu zemlju, rekao je premijer Andrej Plenković u srijedu. 

"U ovom trenutku bih prije svega prepustio ukrajinskim pregovaračima da u konačnici oni sami identificiraju svoje crvene linije", rekao je premijer na pitanje novinara hoće li propasti mirovni pregovori ako se Ukrajina ne povuče iz Donbasa, ne pristane na ograničenje vojnih snaga i ne odustane od članstva u NATO-u kako je bilo predviđeno izvornim američkim planom koji je izmijenjen za vikend. 

Nakon razgovora u Ženevi, SAD i Ukrajina "izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum", koji bi trebao "u potpunosti poštovati suverenost Ukrajine", po zajedničkom priopćenju izaslanstava dviju država u kojem se ne navode pojedinosti.

Plenković je istaknuo da Ukrajina "sama mora nacrtati" svoje crvene linije, ali da joj Hrvatska ostaje potpora na putu prema pravednom miru. 

"Što se tiče crvenih linija za Ukrajinu, to ona sama mora nacrtati. To ne može nitko za nju napraviti. Mi možemo komentirati na način kakav mi smatramo da je korektan, ali ja bih to prepustio njima", istaknuo je premijer nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. 

Plenković je ranije sudjelovao na izvanrednom sastanku EPP-a o Ukrajini. 

"Na današnjem izvanrednom @EPP samitu, još sam jednom izrazio našu punu podršku #Ukrajini. Čvrsto stojimo uz narod Ukrajine gotovo četiri godine i nastavit ćemo stajati uz njih. Ključno je poštovati volju ukrajinskog vodstva i naroda te ostati podrška u procesu postizanja trajnog i pravednog mira. Agresija ne smije biti nagrađena", objavio je Plenković ranije na X-u. 

Na sastanku EPP-a bili su i predstavnici Ukrajine - bivši predsjednik Petro Porošenko, bivša premijerka Julija Timošenko i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, rekao je Plenković. 

