Plenković: Hrvatska se ne miješa u unutrašnje stvari Srbije. Briga me što Vučić kaže

U ponedjeljak u 16 sati počela je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Plenković obratio se medijima nakon sastanka, piše N1.

Glavno pitanje bilo je za teme nadolazećeg Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem će prisustvovati i Zoran Milanović.

- Posljedice situacije na Bliskom istoku, plus pripreme za dugoročnu modernizaciju oružanih snaga. Ostalo su stvari koje su redovite - rekao je Plenković.

Zagreb: Izjava premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na pitanje je li mu predstavljena studija oko protuzračne obrane (PZO), za koju je ministar obrane Ivan Anušić danas rekao da je gotova, Plenković je odgovorio da nije.

Na dodatno pitanje hoće li studiju u srijedu predstaviti predsjedniku Milanoviću, premijer Plenković je rekao da imaju sastanak koji je pripremljen.

- Sutra ćemo imati pripreme na razini Vlade. Kad je vidimo, raspravit ćemo o njoj. Raspravit ćemo o svemu, nije PZO jedina stvar o kojoj ćemo raspravljati - naglasio je premijer.

Vučić i Putin

Osvrnuo se i na razgovor Putina i Vučića u kojem se srpski predsjednik požalio na savez Hrvatske s Albanijom i Kosovom.

- Pitajte Vučića, što mene ispitujete što je Vučić rekao, što me briga. Ne znam je li Vučić s Putinom pričao o vojnom savezu između Hrvatske i Albanije. Nemam vremena za to danas - rekao je Plenković pa prokomentirao otkazivanje sastanka Brdo-Brijuni.

- Ne znam ništa o tome. Nek' sam komentira svoje odluke. Laž je da se Hrvatska upliće u unutarnje političke stvari Srbije i da sa Albanijom i Kosovom radi vojni savez.