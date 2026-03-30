Plenković: Hrvatska se ne miješa u unutrašnje stvari Srbije. Briga me što Vučić kaže

Zagreb: Izjava premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na pitanje je li mu predstavljena studija oko protuzračne obrane (PZO), za koju je ministar obrane Ivan Anušić danas rekao da je gotova, Plenković je odgovorio da nije

U ponedjeljak u 16 sati počela je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Plenković obratio se medijima nakon sastanka, piše N1

Glavno pitanje bilo je za teme nadolazećeg Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem će prisustvovati i Zoran Milanović.

  - Posljedice situacije na Bliskom istoku, plus pripreme za dugoročnu modernizaciju oružanih snaga. Ostalo su stvari koje su redovite - rekao je Plenković.

Zagreb: Izjava premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na dodatno pitanje hoće li studiju u srijedu predstaviti predsjedniku Milanoviću, premijer Plenković je rekao da imaju sastanak koji je pripremljen.

SASTANAK U 13 SATI Milanović i Plenković potpisali su pozive za sazivanje Vijeća
Milanović i Plenković potpisali su pozive za sazivanje Vijeća

- Sutra ćemo imati pripreme na razini Vlade. Kad je vidimo, raspravit ćemo o njoj. Raspravit ćemo o svemu, nije PZO jedina stvar o kojoj ćemo raspravljati - naglasio je premijer.

Vučić i Putin

Osvrnuo se i na razgovor Putina i Vučića u kojem se srpski predsjednik požalio na savez Hrvatske s Albanijom i Kosovom.

 - Pitajte Vučića, što mene ispitujete što je Vučić rekao, što me briga. Ne znam je li Vučić s Putinom pričao o vojnom savezu između Hrvatske i Albanije. Nemam vremena za to danas - rekao je Plenković pa prokomentirao otkazivanje sastanka Brdo-Brijuni.

 - Ne znam ništa o tome. Nek' sam komentira svoje odluke. Laž je da se Hrvatska upliće u unutarnje političke stvari Srbije i da sa Albanijom i Kosovom radi vojni savez.

Otkazuju se letovi za Bliski istok. Opet napadi na Gazu
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Otkazuju se letovi za Bliski istok. Opet napadi na Gazu

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!
TRAŽENE OSOBE

FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...

