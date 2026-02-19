Obavijesti

SASTANAK U INDIJI

Plenković i Guterres: Hrvatska predana multilateralizmu

Premijer u New Delhiju razgovarao i s brazilskim predsjednikom Lulom o sigurnosti, AI i trgovinskim prilikama za hrvatske izvoznike

Premijer Andrej Plenković i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres razgovarali su u četvrtak o mirovnim inicijativama za Ukrajinu i Bliski istok, objavio je premijer na X-u, naglasivši predanost multilateralizmu na globalnoj razini.

"Tijekom samita AI Impact u New Delhiju, razgovarao sam s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom o globalnoj ulozi UN-a i  mirovnim incijativama za Ukrajinu i Bliski istok", objavio je Plenković na X-u nakon sastanka. 

"U svjetlu brojnih sigurnosnih prijetnji, važno je da ostanemo čvrsto predani multilateralizmu na globalnoj razini", napisao je Plenković. 

Premijer se ranije sastao i s brazilskim predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. 

"Brazil je peta najveća zemlja svijeta i važan globalni akter. Raspravili smo o sigurnosnim izazovima, ulozi umjetne inteligencije i o suradnji EU-a i Latinske Amerike. Važnu poveznicu u odnosima Hrvatske i Brazila predstavlja i brojna hrvatska zajednica koja živi u Brazilu", objavio je Plenković na X-u, a ranije je rekao novinarima da su razgovarali i o sporazumu o slobodnoj trgovini Europske unije s Mercosurom. 

Plenković je ponovio da će to biti prilika za hrvatski izvoz te da poljoprivrednici ne bi trebali strahovati. 

"Trebao bi otvoriti i šanse hrvatskom gospodarstvu za veću prisutnost naših izvoznika na tržištu cijele Latinske Amerike. Ponavljam, taj sporazum ima vrlo jasne zaštitne mehanizme u slučaju da dođe do nekih poremećaja u pojedinim sektorima", rekao je Plenković. 

