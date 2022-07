Plenković i Vujčić na svečanom obilježavanju: Pogledajte kako izgledaju prve eurokovanice!

Na svečanom obilježavanju početka proizvodnje hrvatskih eurokovanica prisustvovat će predsjednik Vlade Andrej Plenković i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Podsjetimo, Hrvatska je prije nekoliko dana i službeno ušla u eurozonu, nakon čega je postao poznat i tečaj prema kojem će se mijenjati kune u eure. Neki trgovački lanci već su istaknuli cijene u eurima za određen dio asortimana, iako je obaveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima na snazi tek od 5. rujna.

- Na našim kovanicama je slijedom čitavog procesa odlučeno da podloga bude hrvatska šahovnica, na 2 eura je karta Hrvatske, na 1 euru hrvatska kuna, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, a na 5, 2, 1 i centa dva slova na glagoljici - HR. To sve odražava našu povijest, prepoznatljivost i kulturu i to je jako dobro odrađen proces. Sa svim aktivnostima ćemo, kako slijede, osigurati distribuciju, bankama, Fini i Pošti, a onda svima ostalima - rekao je Plenković.

- Potvrdili smo da Hrvatska ide u onaj dio članica EU koje su sama jezgra funkcioniranja europske politike. To je strateški cilj, hvala svima koji su pridonijeli tome - rekao je.

- Tijekom jeseni će se finalizirati sve aktivnosti da postanemo i članica šengenskog prostora. U ovim globalnim okolnostima koje su prije svega uvjetovane iz posljedica ruske agresije na Ukrajinu, rast cijena energija, hrane, inflacija, dobro je da smo dio eurozone, bit ćemo zaštićeniji u nošenju sa svim izazovima koji su pred nama - rekao je.

Boris Vujčić je rekao da je u planu pustiti na tržište 370 tona kovanica.

- Uz novčanice kojih će biti 350 milijuna, to bi trebalo zadovoljiti potrebe za gotovinom - rekao je.

- Siguran sam da će to biti sve uspješno napravljeno, da će u kovnici sve to napraviti. Dan i noć će raditi, u tri smjene, nadam se da ćemo sve to uspjeti postići, da će svi biti na vrijeme opskrbljeni - rekao je Vujčić.

Poručio je kako kovanice jako dobro izgledaju.

- Kune, kao što znate, to je milijardu i sto milijuna komada, i to je osnovni problem za zbrinjavanje. Imamo i 500 milijuna komada novčanica. Radi se o velikim količinama. Morali smo se dogovoriti s hrvatskom vojskom da se uloži u izgradnju kapaciteta koji će u prvoj fazi koristiti za pohranu kovanica, a kasnije za potrebe vojske - rekao je guverner.

