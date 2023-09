Plenković: Imamo Vladu koja uspješno radi i nemoćnu oporbu

Premijer Andrej Plenković gostovao je u utorak u središnjem Dnevniku HTV-a gdje je govorio o nizu tema, uključujući ograničavanje cijena i Vladin novi antiinflacijski paket.

Oporba je na današnjem saborskom aktualcu žestoko napala premijera, posebno oko afere oko plina i afričke svinjske kuge.

- Ono što je javnost mogla vidjeti je da imamo dvije Hrvatske. Imamo jednu Hrvatsku odnosno Vladu i parlamentarnu većinu koji rade za građane, gospodarstvo, rade za ostvarenje strateških ciljeva, velikih infrastrukturnih projekata, smanjivanju inflacije, održavanju standarda. To je ono što radi naša Vlada kontinuirano i konzistentno s velikim postignućima. Imate oporbu koja je nemoćna, nemoćna do mjere da su danas orkestrirano svi imali novu strategiju. Oni su shvatili da ako ne prilijepe meni osobno neku vrstu afere ili korupcije da nemaju šanse na parlamentarnim izborima iduće godine- rekao je Plenković.

Na pitanja o aferi oko HEP-a i plina premijer je govorio o postignućima.

- Imali smo nekoliko tema u proteklih par mjeseci. Imali smo veliki, dugotrajni štrajk u pravosuđu koji je trajao nekoliko tjedana, potpuno nepotrebno. Našli smo rješenje na način da smo povećali plaće ljudima u pravosuđu za 12%, a onda smo još donijeli veliko povećanje za 30.000 drugih ljudi od 10%. O tome, naravno, nije bilo niti riječi. O tome da je jučer probijena druga cijev tunela Učka, osim gospodina Dausa koji je bio tamo iz IDS-a, nitko to nije spomenuo. Da se to događa u nekom drugom kontekstu, pa da mi u istoj godini integriramo Hrvatsku Istru sa četiri trake autoceste u ostalu mrežu autocesta sa ostatkom Hrvatske, u istoj godini Hrvatsku Baranju sa četiri trake integriramo u Hrvatsku i istodobno jug Hrvatske Dubrovačko-Neretvansku Županiju, Pelješki mostom, integriramo u hrvatsku mrežu autocesta, onda je to ilustracija politike modernog suverenizma- rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li biti sankcija, premijer je odogvorio da će to odlučiti kada procijene da je za topravo vrijeme.

Na temu inflacije rekao je da su mnoge zemlje koje su u EU, a nisu u eurozoni, imale daleko veću stopu inflacije, a ujedno i daleko više kamatne stope.

- Uvjeren sam da će se sada u rujnu već osjetiti pad stope inflacije u odnosu na kolovoz i to je naš cilj. Naime, mi smo ušli u europsko područje i u šengenski prostor 1. siječnja 2023. godine, u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu, gdje je naša solidarnost kao Vlade i parlamentarne većine jasna. Stavovi drugih aktera o politici Rusije kao agresoru i Ukrajini kao žrtvi nisu bili tako jasni na hrvatskoj političkoj sceni, od oporbe, predsjednika itd. i ne želimo da nam takav strateški uspjeh Hrvatske, koji je dio naše politike, a to je dublja integracija u EU i Šengen i europsko područje, ugrozi rast stopa inflacije više nego što je on realan s obzirom na to da smo limitirali cijene energenata i cijene naftnih derivata- naglasio je.

Hrvate očekuje superizborna godina, a premijer je otkrio da mu je svejedno hoće li ljevica zajednički nastupiti na izborima.

- Već sam dva puta pobijedio ljevicu i 2016. Milanovića i 2020. Bernardića. Svaki put su to bile okupljene brojne stranke u tim koalicijama, 2020. ih mislim bilo 11. Razlika 2016. je bila 7 mandata, 2020. je bila razlika 25 mandata. Enormna, uvjerljiva pobjeda HDZ-a i naših partnera na tim izborima- rekao je premijer.

Na kraju je podsjetio na postignuća ove Vlade.

- Naša su postignuća u odnosu na ono što smo obećali, vrlo jasna, vrlo čvrsta, mjerljiva u konačnici. Pogledajte samo koliko je rasla mirovina u vremenu SDP-ove vlade 2011. i 2015. Rasla je prosječna mirovina 8 eura, a u našem mandatu 188 eura. Koliko je prosječna plaća narasla? Za 401 eura u našem mandatu, u njihovom mandatu za 40 eura. Ja kad strateški gledam sve ono što smo htjeli realizirati, smo realizirali i sada smo uvjereni u to da slijedi vrijeme snaženja Hrvatske. Znači slijedi vrijeme gdje smo sigurnost osigurali, sad moramo biti još snažniji, potaknuti privatna ulaganja i voditi se s one četiri piste, a te četiri piste su demografska revitalizacija, digitalizacija, dekarbonizacija i ulaganje u obrazovanje. Vodite računa da je u našem mandatu za učenike u osnovnim školama besplatan prijevoz, besplatan obrok i besplatni udžbenici. Pa kad je to bilo prije? Nikada. Dakle, hrpa postignuća je toliko velika da ih je nekad teško čak i nama samima rezimirati.