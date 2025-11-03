Obavijesti

PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA

Plenković: Javni poziv je za borbu protiv korupcije, a ne da kontroliramo Vrhovni sud

Premijer je komentirao izbor za predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović objavio je da će kandidatkinja koju će predložiti Saboru biti Mirta Matić. Rekao je i da se javila na javni poziv nakon što je dobila Plenkovićevu podršku. Što se tiče izbora Predsjednika Vrhovnog suda, njegova teza o tome da je javni poziv besmislen, rekao je Plenković.

HDZ je u ponedjeljak održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Nakon sastanka predsjednik stranke Andrej Plenković dao je izjavu za medije, piše Dnevnik. Osvrnuo se na identifikaciju četvorice branitelja koji su identificirani 29. listopada."Siguran sam da će obitelji poginulih branitelja s ovom viješću imati određeni mir", rekao je i dodao da će nastaviti s potragom za nestalima u Domovinskom ratu.

Komentirao je i izbor za predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović objavio je da će kandidatkinja koju će predložiti Saboru biti Mirta Matić. Rekao je i da se javila na javni poziv nakon što je dobila Plenkovićevu podršku.

 - Što se tiče izbora Predsjednika Vrhovnog suda, njegova teza o tome da je javni poziv besmislen - rekao je Plenković.

 - Htio bih podsjetiti javnost zašto smo uveli javni poziv. Nismo to učinili kako on to maliciozno insinuira da bismo ograničavali ovlasti tada predsjednice nego kako bismo uskladili zakonodavstvo s preporukama tijela Vijeća Europe koje je zaduženo za suzbijanje korupcije - rekao je Plenković.

 - Ja gospođu Matić nisam ranije poznavao, premda smo bliski generacijski - rekao je i dodao da su se sastali na konzultacijama koje je Matić zatražila. Kazao je i da o prošlog kandidatkinji Artuković Kunšt "nije znao ništa".

 - Potpuno se ignorira da Milanović grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda i to godinama - naveo je premijer pa dodao da je takav stav "indikativan".

 - Svi kandidati koji su se javili proći će proceduru - zaključio je i dodao da nema nikakvog prejudiciranja.

