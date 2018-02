''Plenković je taj koji stoji iza legalne pljačke u Hrvatskoj''

Možda me premijer Plenković nije dobro čuo kad sam govorio o 141 savjetniku i kad sam govorio da će se iz Agrokora izvući milijuni kuna. On tvrdi da za to nije znao, ali mora odgovoriti tako da ga čuje 27.000 radnika Agrokora koji u radnom vijeku ne zarade koliko Ante Ramljak u mjesec dana, rekao je na početku konferencije za novinare u SDP-u predsjednik stranke Davor Bernardić.

Kazao je kako ministrica gospodarstva Martina Dalić više ne može biti u Vladi.

- Ante Ramljak je produžena ruka gospođe Dalić u čijoj je režiji sve ovo skuhano - poručuje Bernardić.

Nastavlja kako je na zadnjem saslušanju na Odboru za gospodarstvo Martina Dalić rekla da je ona pisala lex Agrokor.

- Mi smo upozoravali na to od početka, tko je tvorac i tko stoji iz lex Agrokora? Plenkovićev savjetnik Vladimir Šeks rekao je da Plenković osobno stoji iza genijalnog uratka lex Agrokor, a što je prije šest mjeseci na novinarski upit i sam potvrdio. Znači, on stoji iza legalne pljačke u Hrvatskoj - ističe šef oporbe.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kazao je kako 'zbog grama savjesti unutar vladajuće većine' nije izabrana nova šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa.

- Oni žele mijenjati institucije i tijela kako njima paše, ne žele neovisno Povjerenstvo i zato su na čelo htjeli instalirati osobnu prijateljicu Plenkovićeva savjetnika za medije - rekao je Bernardić.

Upitan zašto SDP na sjednici Odbora za gospodarstvo nije postavljao konkretnija pitanja, Bernardić je rekao da su pitanja postavljena, ali nisu dobili nikakve konkretne odgovore.

- Afera savjetnici počela je kada smo tražili opoziv Vlade. Taj cijeli dan sam u Saboru ponavljao da će novac iz Agrokora, novac za plaće radnika, otići na 141 savjetnika gospodina Ramljaka. On ih ima više nego Trump, Putin i Merkelica zajedno. Ali ni to Plenković nije čuo - poručio je Bernardić.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Upitan za izbor šefice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Bernardić je rekao da se treba provesti potpuno novi natječaj.

- Pozivam vladajuće da ne krše zakon nego da provedu potpuno novi postupak. Ne mogu na to mjesto postaviti osobnu prijateljicu premijerova savjetnika, toga nema nigdje - kaže.