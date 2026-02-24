Plenković je u Kijevu: Ovo je moj peti posjet Ukrajini od invazije. To je znak solidarnosti

U Ukrajini, ali i među njenim saveznicima obilježava se četvrta obljetnica ruske invazije. Kolektivni Zapad je stao iza Ukrajine i vojno i financijski ju održava na životu. Kao jedna od najbliskijih saveznika, pokazala se i Hrvatska.

Premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman se nalaze u Kijevu gdje ih čeka sastanak sa Zelenskim.

- Danas boravimo u Kijevu povodom četvrte obljetnice početka druge ruske agresije na Ukrajinu. Ovo je moj peti posjet Ukrajini od veljače 2022., što je jasan izraz solidarnosti s ukrajinskim narodom. Potporom Ukrajini štitimo temeljne europske vrijednosti i ključna načela međunarodnog prava - poručio je premijer pa naglasio važnost savezništva i solidarnosti.

- S europskim liderima odat ćemo počast stradalim ukrajinskim braniteljima, sastat ćemo se s ukrajinskim državnim vrhom – predsjednikom Volodimirom Zelenskim, potpredsjednicom vlade Julijom Sviridenko i predsjednikom parlamenta Ruslanom Stefančukom – te održati sastanak Koalicije voljnih. To je prilika za razgovore o daljnjim mirovnim pregovorima, o vojnoj pomoći i financiranju Ukrajine, o energetskoj suradnji, kao i o potpori Ukrajini na njezinu europskom putu. Zalažući se za uspostavljanje pravednog i održivog mira, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, Vlada Republike Hrvatske nastavit će pružati snažnu potporu ukrajinskom vodstvu i narodu - zaključio je Zelenski.

