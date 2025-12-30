Plenković Mislava Hermana uključio u Predsjedništvo HDZ-a

Mislav Herman u ponedjeljak je uključen u Predsjedništvo HDZ-a, odlukom Predsjedništva HDZ-a i predsjednika stranke te premijera Andreja Plenkovića. Riječ je o potezu kojim je, kaže sugovornik iz vrha HDZ-a, Plenković jasno dao do znanja da Hermana vidi kao važan politički kapital stranke, ali i kao osobu kojoj se vjeruje u daljnjem jačanju HDZ-a u Zagrebu.

- Kooptiranje u najuže vodstvo stranke tumači se kao politička poruka kontinuiteta, ali i priznanje za dosadašnji rad na terenu. Herman je ostao zastupnik u Gradskoj skupštini Zagreba i na taj način i dalje je prisutan u krojenju zagrebačke politike - kaže naš sugovornik te dodaje da je sam Plenković istaknuo kako ovom odlukom želi dodatno osnažiti zagrebački HDZ, naglasivši da je riječ o strateški važnoj organizaciji za ukupne izborne ambicije stranke.

Uvrštavanje Hermana u Predsjedništvo pokazuje da vodstvo HDZ-a računa na njegovo iskustvo i organizacijske sposobnosti.

- Herman je na čelu zagrebačkog HDZ-a proveo jedno od najosjetljivijih razdoblja, obilježeno pokušajem konsolidacije stranke nakon dugogodišnjih slabijih rezultata. Pod njegovim vodstvom HDZ Zagreb stabilizirao je organizaciju i obnovio dio infrastrukture- kaže naš sugovornik.

Na izborima za gradonačelnika Zagreba Mislav Herman bio je treći izbor građana s 13 posto dobivenih glasova, iza nezavisne Marije Selak Raspudić. Nakon toga nije se ponovno kandidirao za šefa zagrebačke organizacije HDZ-a te je tu funkciju preuzeo Ivan Matijević.