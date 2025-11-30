Plenković na novoj manifestaciji manjina u: Puna uključenost i dijalog čine Hrvatsku snažnijom

Manifestacija "Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u RH", nakon 17 godina, ponovno je zaživjela te je u nedjelju navečer održana u KD "Vatroslav Lisinski", a s koje je premijer Andrej Plenković poručio da će Vlada nastaviti suradnju s nacionalnim manjinama jer smatra to ispravnim.

"Mi smo prije devet godina krenuli u snažnu i sjajnu priču pune uključenosti nacionalnih manjina u politički život Hrvatske putem predstavnika u Hrvatskom saboru. Krenuli smo i u snažan rad na provedbi Operativnog plana za nacionalne manjine", rekao je Plenković na početku programa čiji je pokrovitelj hrvatska Vlada.

Naglasio je da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima fiksna mjesta u posebnoj izbornoj jedinici za izbor predstavnika nacionalnih manjina u Sabor i koja je u operativnom pogledu tu vrstu uključenosti digla na zavidnu razinu.

Zagreb: Manifestacija Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina RH | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"To je politička volja svih nas zajedno - i parlamentarne većine, ne samo Vlade. I snažna politička poruka svim zemljama gdje žive Hrvati, da tu vrstu poštovanja - kako mi djelima pokazujemo ovdje u Hrvatskoj - želimo i za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i Hrvate izvan Hrvatske", poručio je.

Plenković: Morat ćemo "više objašnjavati" zašto financirano projekte manjina

Plenković je najavio da će Vlada i dalje "činiti sve" da suradnja s nacionalnim manjinama bude dio unutarnje političke stabilnosti te da u tome neće posustati. Podsjetio je da je Hrvatska prošla težak put, ali je iz Domovinskog rata izašla kao pobjednik i imala snage pružiti ruku. "Ima je i danas, i želi tu uključenost svih nacionalnih manjina u politički, kulturni, javni, gospodarski, akademski i svaki drugi život", naglasio je.

"Važno je da i šira javnost razumije što radimo jer je puna uključenost, međusobno razumijevanje, dijalog i poštovanje ono što cijelo društvo, državu čini snažnom, kvalitetnijom i boljom. I, stoga, projekte koje hrvatska država financira, financiramo s punom sviješću da je to dobro".

Zagreb: Manifestacija Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina RH | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Morat ćemo, kaže, malo više objašnjavati zašto to radimo jer imam dojam da ponekad postoji nerazumijevanje, ali poručujem kao predsjednik Vlade da ćemo ovu politiku od srca nastaviti dalje jer smatram da je jedina ispravna i potrebna za hrvatsko društvo i pripadnike nacionalnih manjina.

Manifestacija Kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina zadnji put se održala 2008., a Savjet za nacionalne manjine ponovno ju je obnovio te je kao partnera događanja odabrao ukrajinsku nacionalnu manjinu kako bi iskazao solidarnost "s patnjama kroz koje ova zemlja prolazi".

Plenković je još jednom izrazio solidarnost i potporu ukrajinskom narodu i predsjedniku "u nevjerojatnom herojstvu" u obrani Ukrajine u protekle skoro četiri godine tijekom ruske agresije.

U bogatom programu sudjelovalo je više od 400 sudionika predstavljajući 16 nacionalnih manjina uz tradicionalno gostovanje hrvatskog nacionalnog ansambla "Lado".

Predsjednik Savjeta Tibor Varga premijeru Plenkoviću je uručio i zlatnu plaketu kao znak zahvalnosti što već tri mandata "svesrdno i kontinuirano pomaže u ostvarivanju svih prava nacionalnih manjina".

Varga: Hrvatska je pokazala veliko srce, i zato je volimo

Hrvatska je, podsjetio je, pokazala veliko srce kada se sama obranila od Osmanskog carstva i od JNA, ali i kada je trebalo pomoći izbjeglicama i prognanicima.

"Zato smo ponosni na Hrvatsku, zato ju volimo", rekao je te dodao: "Ovdje i sada svjedočimo stvarnoj slici Hrvatske koja ju prikazuje kao tolerantnu, slobodnu, demokratsku zemlju u kojoj nacionalne manjine, zajedno s Hrvatima, žive, rade i grade svoju budućnost".

Veleposlanik Ukrajine u RH Vasilij Kirilič izrazio je zahvalnost na gesti da njegova zemlja bude zemlja partner.

"Materinji jezik je duša naroda i danas ćemo imati priliku osjetiti dušu svakog naroda koji živi u RH, kojem je Hrvatska domovina. A osjetiti dušu naroda koji živi u Hrvatskoj moguće je zahvaljujući sustavnoj politici Vlade RH", naglasio je te zahvalio hrvatskom premijeru na "snažnoj podršci" Ukrajincima ovdje i u Ukrajini, kao i svim nacionalnim manjinama.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je kako ju veseli što je obnovljena lijepa manifestacija koja okuplja sve manjine koje djeluju u RH s reprezentativnim programima, koja svjedoče o bogatstvu i raznolikosti.

"Ulaganje u nacionalne manjine i njihovu kulturnu autonomiju vrednota je koju baštinimo iz našeg Ustava i cijenimo", naglasila je.