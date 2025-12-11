Obavijesti

News

Komentari 0
OČEKUJE DOGOVOR

Plenković: Nadam se da će se izmijeniti Izborni zakon u BiH!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Plenković: Nadam se da će se izmijeniti Izborni zakon u BiH!
Zagreb: Andrej Plenković sudjelovao je na drugom Godišnjem Croatia Summitu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Plenković poziva na izgradnju povjerenja koje je postojalo između Hrvata i Bošnjaka prije prvog Komšićeva izbora...

 Premijer Andrej Plenković izrazio je očekivanje da će se prije općih izbora sljedeće godine postići dogovor o izmjeni Izbornog zakona kako bi se prestalo s preglasavanjem Hrvata u državnom vrhu BiH gdje je glasovima dominantno Bošnjaka u četiri navrata na mjesto hrvatskoga člana biran Željko Komšić.

„Mi se nadamo da će doći do dogovora. Mislimo da bi to bilo itekako dobro i korisno“, rekao je Plenković nakon susreta vodstava HDZ-a Hrvatske i HDZ-a BiH u Banjoj Luci. Plenković je odgovarajući na upit novinara rekao kako je tijekom pregovora o miru u BiH u američkome gradu Daytonu bilo usuglašeno da jedan narod neće birati drugome političke predstavnike.

Glasovima dominantno bošnjačkih birača od 2006. godine je u četiri navrata za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić. Zbog toga s njim predstavnici hrvatske politike u BiH te službenog Zagreba nemaju službenog kontakta.

LEOPARD 2A8 Potpisana najveća tenkovska nabava u povijesti: Hrvatska kupuje 44 tenka za 1,5 mlrd. €
Potpisana najveća tenkovska nabava u povijesti: Hrvatska kupuje 44 tenka za 1,5 mlrd. €

„Mi upozoravamo na taj problem već skoro 20 godina. Smatramo da sukladno duhu i slovu Daytonskog sporazuma treba poštovati ono što je tada dogovoreno“, dodao je Plenković.

Komšić je prvi put izabran u državni vrh na izborima 2006. godine. Ponovno je na tu poziciju biran 2010., te u dva navrata ponovno 2018. i i 2022. godine. On se ne može kandidirati na izborima sljedeće godine, no postoje neslužbene najave da bi se nekoliko kandidata koji računaju na iste glasove mogli prijaviti.  

Plenković poziva na izgradnju povjerenja koje je postojalo između Hrvata i Bošnjaka prije prvog Komšićeva izbora.

„Ako je do 2006. sve bilo normalno ne vidim razloga zašto se ne bi vratili na ono što ulijeva najvažniju stvar i u životu i u politici, a to je povjerenje“, dodao je.

IZAZOVNA VREMENA Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a
Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a

Potvrdio je kako je u BiH ušao preko novog graničnog prijelaza između Hrvatske i BiH u Gradišci koji danas nije službeno otvoren zbog opstrukcija s bosanskohercegovačke strane.

U budućnosti, prema procjenama hrvatske policije i carinske službe, taj će prijelaz bit najfrekventniji u prometu ljudi i roba između BiH i Hrvatske, te drugi međunarodni prijelaz po frekvenciji ulazaka u Hrvatsku nakon Bajakova.

„Imat će ogroman gospodarski i prometni značaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, rekao je Plenković. Pritom je izrazio nadu da će se ispuniti svi formalni uvjeti kako bi se uspostavio promet između dvije zemlje. Upitan o prigovorima i zabrinutosti iz BiH zbog najave izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori, premijer je rekao kako se toga više boje ljudi u Banovini nego u BiH, no da ne treba uopće strahovati.

EKOLOŠKI AKTIVISTI Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'
Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'

„Sve je to što se tiče stručnih procjena potpuno bezopasno za ljude. Da nije, ne bismo to radili. Hrvatska to radi odgovorno, kao što sve što činimo i nastojimo raditi i sukladno zakonu i u najboljoj koristi naših građana, a naravno i svih naših susjeda“, rekao je.

Premijer se u četvrtak u Banjoj Luci susreo s banjolučkim biskupom mons. Željkom Majićem, obišao izložbu sakralne umjetnosti „Riznica Opatije Marija Zvijezda“, te sudjelovao u svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Banjoj Luci u sklopu Franjevačkog samostana na Petrićevcu za čiju će izgradnju sredstva izdvojiti i Vlada RH.

Potvrdio je kako Hrvatska godišnje ukupno izdvaja oko 150 milijuna eura za Hrvate izvan Hrvatske, a najveći dio toga novca odlazi za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025