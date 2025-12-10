Potpisana najveća tenkovska nabava u povijesti: Hrvatska kupuje 44 tenka za 1,5 mlrd. €

U Berlinu je u srijedu potpisan jedan od najvažnijih obrambenih ugovora u modernoj hrvatskoj povijesti. U prisustvu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i njemačkog kancelara Friedricha Merza, ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je narudžbu 44 najmodernija glavna borbena tenka Leopard 2A8.

Ovim potpisom, vrijednim 1,48 milijardi eura uključujući simulatore i produženo jamstvo, kreće realizacija velikog projekta modernizacije oklopno-mehaniziranih snaga Hrvatske vojske.

Ministar Anušić je ranije u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu potpisao i dodatne ugovore o simulatorima te petogodišnjem jamstvu koje će pratiti isporuku novih tenkova.

Plenković: 'Napokon napuštamo istočnu tehnologiju'

Premijer Plenković poručio je da Hrvatska kroz EU instrument SAFE koristi dio odobrenih 1,7 milijardi eura upravo za ovu nabavu. Naglasio je da država prelazi na zapadnu vojnu opremu te da je suradnja s Njemačkom jedan od ključnih temelja obrambenog razvoja.

Anušić: 'Vojska više nikad ne smije biti zanemarena'

Ministar obrane istaknuo je da Leopard 2A8 predstavlja temelj nastavka modernizacije vojske nakon godina stagnacije.

- Opremamo Hrvatsku vojsku najmodernijim tenkovima i vraćamo sposobnosti koje su godinama bile zanemarene - rekao je, dodajući da se modernizacija nastavlja i kroz uvođenje temeljne vojne obuke te daljnje ulaganje u standard pripadnika OSRH.

General Kundid: 'Ovo je skok u borbenoj moći'

Načelnik Glavnog stožera, general-pukovnik Tihomir Kundid, istaknuo je da Leopard 2A8 predstavlja vrhunac suvremene oklopne tehnologije te Hrvatskoj vojsci donosi novu razinu zaštite, manevarskih sposobnosti i vatrene moći.

- Ovi tenkovi omogućit će nam višestruko jače sposobnosti i najbolju moguću zaštitu posada - poručio je.

Dvije milijarde eura za četiri velika projekta

Uz potpisanu nabavu tenkova i haubica Caesar MK2, do kraja godine slijede i ugovori za protudronsku zaštitu te 420 terenskih kamiona Tatra. Cijeli paket vrijedan je oko 2 milijarde eura, a većina se financira putem SAFE mehanizma.

Nabavu Leopard 2A8 vodi njemačko ministarstvo obrane za više partnerskih zemalja: Norvešku, Češku, Litvu, Nizozemsku i Hrvatsku.

EU financira više od 1,14 milijardi eura od 2026. do 2030., dok ostatak ide iz državnog proračuna do 2033. godine.

Njemačka je Hrvatskoj uplatila i 144,8 milijuna eura naknade za vojnu opremu koju je Zagreb ustupio Ukrajini, iznos koji se odbija od cijene Leopard tenkova.

Što donosi Leopard 2A8?

Leopard 2A8 je najnovija generacija legendarnog njemačkog tenka, s digitalnim sustavima upravljanja, naprednim komunikacijama i integriranim sustavom aktivne zaštite Trophy.

Za Hrvatsku, prelazak s M-84 na Leopard znači tehnološki skok od gotovo 40 godina, od sovjetskog koncepta hladnoratovskog tenka do potpuno digitaliziranog borbenog sustava punog NATO kompatibilnosti.

Isporuke novih tenkova Hrvatskoj očekuju se od 2028. do 2030. godine.