Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a

Hrvatski premijer Andrej Plenković i njemački kancelar Friedrich Merz istaknuli su nakon sastanka u Berlinu u srijedu važnost jedinstvenog nastupa Europske unije u vrijeme višestrukih sigurnosnih prijetnji.

"Europa stoji pred izazovima kao nikada prije, ne samo zbog ruske agresije nego i zbog brojnih hibridnih napada", rekao je njemački kancelar Friedrich Merz nakon sastanka s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem u kancelarskom uredu u Berlinu gdje je predsjednik Vlade RH dočekan s vojnim počastima.

"Suradnja među partnerima nikad nije bila tako važna kao danas i zato sam zahvalan premijeru Plenkoviću na podršci", rekao je Merz.

On je rekao kako članice Europske unije i NATO-a "stoje rame uz rame" kako bi se oduprijele sigurnosnim izazovima i kako za postizanje tog cilja stoje i sredstva na raspolaganju.

On se osvrnuo na potpisivanje pisma namjere o nabavci 44 tenkova Leopard 2 A8, koje je u nazočnosti oba predsjednika vlada potpisao hrvatski ministar obrane Ivan Anušić i istaknuo važnost koordinacije obrambenih sustava na području EU-a i NATO-a.

"Cilj ovog i sličnih projekata mora biti standardizacija i pojednostavljenje oružanih sustava unutar Europske unije kako bi se omogućila maksimalna proizvodnja sustava", rekao je Merz.

On je rekao kako u postizanje mirovnog rješenja spada i povećanje pritiska na Rusiju a jedan od instrumenata je upotreba zamrznutih sredstava Rusije u Europskoj uniji.

"Oko tog pitanja još nije postignut konačni dogovor ali radimo na tome", rekao je Merz.

Hrvatski premijer je na pitanje novinara kako će se Hrvatska odlučiti kada je u pitanju zamrzavanje ruskih sredstava, rekao kako prilikom donošenja odluke treba "uzeti u obzir pravnu sigurnost" i pouzdanost EU-a kao financijskog partnera.

"Ono što želimo da svi potezi koje zajednički poduzimamo budu pravno sigurni", rekao je Plenković.

On je zahvalio Njemačkoj na podršci koju pruža od samog osamostaljenja pa do ostvarenja strateških ciljeva ulaska u zonu eura i šengensku zonu.

"Njemačka pruža i podršku ulasku Hrvatske u OECD", rekao je Plenković.

On je rekao kako je s njemačkim kancelarom razgovarao i o prolematici energetske opskrbe i ulozi koju bi Hrvatska mogla odigrati na tom polju.

"Objasnili smo da smo preko Janafa u stanju opskrbiti obje rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj kao alternativu ruskoj nafti", rekao je Plenković i dodao da Hrvatska višestruko gubi zbog sankcija SAD-a Naftnoj industriji Srbije koja se nalazi u ruskom vlasništvu.

"Apsurdno je da Mađari rusku naftu prerađuju i cisternama velikodušno prebacuju u Srbiju. To nema smisla", rekao je Plenković.

Merz i Plenković su naglasili kako su raspravljali i o mjerama ograničenja migracija kao i o proširenju Europske unije na zemlje zapadnog Balkana.

Plenković je pritom istaknuo posebnu važnost napretka Bosne i Hercegovine za Hrvatsku i Hrvate koji žive u toj zemlji.

"Želimo omogućiti i da se BiH priključi zemljama koje su napredovale a u tom smislu želimo riješiti i problem ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH", zaključio je Plenković.

On je najavio da će njemački kancelar Merz doći u Zagreb 30. siječnja na sastanak Europske pučke stranke.

Dvodnevni radni posjet hrvatske delegacije završava sudjelovanjem na Njemačko-hrvatskom gospodarskom forumu kojeg će otvoriti premijer Andrej Plenković.

U gospodarskoj delegaciji su predstavnici brojnih hrvatskih poduzeća među kojima su i Končar, Đuro Đaković i Podravka. Forumu će nazočiti i hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar.