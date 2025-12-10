Plenković nakon potpisivanja ugovora o nabavi Leoparda: 'Cijenimo potporu Njemačke'

"Hrvatska itekako cijeni potporu Njemačke od trenutaka našeg međunarodnog priznanja pa kroz sve faze našeg međunarodnog pozicioniranja koje su pratili kontinuirano osnaženi odnosi između dviju država", poručio je premijer Andrej Plenković tijekom službenog posjeta Berlinu, zahvalivši njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu na pozivu i potpori.

- Hrvatska i Njemačka čvrsto su predane povećanju pritiska na Rusiju i punoj potpori ukrajinskoj obrani, suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti. Trenutni napori prema mirovnom sporazumu moraju biti prihvatljivi za Ukrajinu i temeljiti se na čvrstim sigurnosnim jamstvima koja će spriječiti Rusiju da ponovi svoju agresiju - naglasio je Plenković.

Upravo je u znaku tog strateškog partnerstva i zajedničkog odgovora na sigurnosne izazove potvrđen i posao desetljeća: Hrvatska kupuje 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8, čime započinje povijesna modernizacija oklopnih snaga Hrvatske vojske. Ugovor vrijedan oko 1,3 milijarde eura potpisan je u srijedu u Berlinu.

Nakon sastanka dvojice čelnika, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić potpisao je potvrdu narudžbe za isporuku tenkova. Time je i službeno formaliziran jedan od najvećih obrambenih poslova u hrvatskoj povijesti. Hrvatska vojska će se opremiti s 44 borbena tenka Leopard 2A8, koji dolaze u "punom paketu". To uključuje tri napredna simulatora za obuku, pričuvne dijelove i cjelovitu logističku potporu.

Osim glavnog ugovora, ministar Anušić je u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu potpisao i dva dodatna ugovora s njemačkom tvrtkom KNDS Deutschland, proizvođačem tenkova. Riječ je o ugovoru za isporuku simulatora i dodatne opreme te ugovoru o pružanju usluge produženog jamstva, čime se osigurava dugoročna održivost i operativnost novih oklopnih snaga.

Kako će Hrvatska platiti nove tenkove?

Ukupna vrijednost nabave procjenjuje se na oko 1,5 milijardi eura, no Hrvatska će posao platiti osjetno manje. Naime, cijena je umanjena za 144,8 milijuna eura, što je iznos koji je njemačko ministarstvo obrane uplatilo MORH-u kao kompenzaciju za tenkove, borbena vozila i streljivo koje je Hrvatska donirala Ukrajini krajem 2024. godine.

Financijska konstrukcija ovog složenog projekta oslanja se većinom na europska sredstva. Glavnina iznosa, oko 1,1 milijarda eura, osigurat će se kroz zajam iz europskog financijskog instrumenta SAFE (Act in Support of Ammunition Production), namijenjenog jačanju obrambenih sposobnosti članica EU. Ostatak od oko 343,6 milijuna eura, koji pokriva produženo jamstvo, inflatorna usklađivanja i PDV, osigurat će se u proračunu Ministarstva obrane u razdoblju od 2026. do 2033. godine. Prvi tenkovi trebali bi stići u Hrvatsku između 2028. i 2030. godine.

Razgovori o Ukrajini i jačanje gospodarstva

Posjet Berlinu nije bio usmjeren samo na vojnu suradnju. Plenković i Merz razgovarali su i o nizu drugih strateških tema, od daljnje pomoći Ukrajini do situacije na Zapadnom Balkanu, s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu.

Njemački kancelar Friedrich Merz nakon sastanka je govorio o povezanosti dviju država, kazavši da više od 400.000 Hrvata živi u Njemačkoj, a da milijuni Nijemaca odlaze u posjet Hrvatskoj te da dvije države svjesno produbljuju svoje odnose.

- Obojica smo suglasni da je Europa trenutačno suočena s izazovima kao rijetko kada do sada - kazao je Merz i dodao da se tu ne radi samo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, nego među ostalim i o hibridnim prijetnjama Europi.

Podsjetio je da je danas potpisan sporazum o kupnji tenkova Leopard 2A8.

- Jačamo naše oružane snage kao saveznice u NATO-u te ih povezujemo preko ovih sustava još učinkovitije i bez zapreka. To nikad nije bilo tako važno kao danas - kazao je njemački kancelar.

- Glede Ukrajine, trenutačno prolazimo kroz veliku diplomatsku dinamiku kako bismo što prije postigli trajni mir. Obojica smo suglasni gdje se nalazimo - rekao je Merz i dodao da samo Kijev može odlučiti koje teritorijalno uređenje može prihvatiti.

- Ukrajini trebaju snažna sigurnosna jamstva od partnera, SAD-a i NATO-a, a sve što se odnosi na nas Europljane, zahtijeva našu suglasnost - dodao je Merz.

Gospodarska dimenzija posjeta bila je iznimno važna, što potvrđuje i snažno izaslanstvo koje je pratilo premijera, a u kojem su uz ministra Anušića bili i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva Ante Šušnjar te načelnik Glavnog stožera OSRH, general-pukovnik Tihomir Kundid. Održan je i veliki hrvatsko-njemački gospodarski forum na kojem je sudjelovalo više od 40 hrvatskih tvrtki, uključujući gigante poput Končara, HEP-a i Infobipa. Njemačka je godinama najveći hrvatski vanjskotrgovinski partner s razmjenom od oko devet milijardi eura godišnje, a ujedno i najvažnije tržište za hrvatski turizam.