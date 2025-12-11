Moćni njemački sindikat: Ne želimo raditi s francuskom tvrtkom koja proizvodi Rafale

Moćni njemački sindikat IG Metall upozorio je da će prestati surađivati ​​na francusko-njemačkom programu borbenih zrakoplova ako francuska kompanija Dassault Aviation ostane uključena, što pojačava napetosti uoči ministarskih razgovora u četvrtak. Stav sindikata dodatni je znak pogoršanja odnosa između njemačke i francuske industrije oko projekta Future Combat Air System (FCAS), vrijednog 100 milijardi eura. Projekt je pokrenut prije više od osam godina, ali je stao zbog sporova oko podjele rada i prava na tehnologiju.

"Sretni smo što surađujemo s francuskim tvrtkama, ali ne i s Dassaultom", rekao je zamjenik šefa IG Metalla Juergen Kerner u pismu njemačkom ministru obrane Borisu Pistoriusu i ministru financija Larsu Klingbeilu od 8. prosinca, u koje je Reuters imao uvid.

"Podržavamo europsku suradnju i francusko-njemačko prijateljstvo. Ali Dassault gazi preko oboje iz sebičnih razloga."

Glasnogovornik ministarstva obrane potvrdio je primitak pisma, ali je odbio komentirati njegov sadržaj.

S više od dva milijuna članova, IG Metall ima utjecaj kroz predstavništvo u upravnom odboru. I Pistorius i Klingbeil pripadaju socijaldemokratima lijevog centra.

Kerner je pozvao Berlin da ne pravi kompromise s Dassaultom, optužujući tvrtku da inzistira na isključivom vodstvu programa. "Dassault se potpuno diskvalificirao kao pouzdan partner u Europi u vrijeme akutne prijetnje", napisao je. "Pređena je granica. Više ne vjerujemo Dassaultu."

Dassault je odbio komentirati. U srpnju je izvršni direktor Eric Trappier rekao da projekt FCAS, ili SCAF na francuskom, treba jasnije vodstvo dok se partneri pripremaju za drugu fazu koja uključuje leteći demonstrator.

Francuska organizacija poslodavaca za metaloprerađivačku industriju UIMM, čiji je predsjednik Dassaultov Trappier, izrazila je u izjavi u srijedu navečer "svoje zaprepaštenje" nakon poziva IG Metalla, koji "nastoji izbaciti francuskog tehnološkog predvodnika u vojnom zrakoplovstvu" iz programa FCAS.

„Francuske industrijske tvrtke ne mogu prihvatiti takav stav usmjeren na isključivanje francuskih industrijskih interesa iz ovog strateškog projekta“, niti iz „bilo kojeg drugog europskog strateškog industrijskog projekta“, navodi se u izjavi.

Dassault Avitation, među ostalim, proizvodi i višenamjenski lovac 4,5-generacije Rafale.

Europska zrakoplovna grupa Airbus, također dio projekta, zauzela je optimističniji ton u srijedu, a izvršni direktor Guillaume Faury rekao je radiju France Inter: „Mislim da će se ovaj program ostvariti. Kakvi će biti načini suradnje na svakom dijelu, to još nije gotova stvar.“

Pistorius bi se trebao sastati s francuskom ministricom obrane Catherine Vautrin u Berlinu u četvrtak, dok njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron planiraju razgovore na visokoj razini u tjednu od 15. prosinca, prema izvoru iz industrije.

Čelnici Europske unije također bi se trebali sastati u Bruxellesu od 17. do 19. prosinca. Merz je rekao da želi odluku o budućnosti projekta do kraja godine.