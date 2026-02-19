Plenković na samitu u Indiji: Hrvatska, Albanija i Kosovo surađuju, ali ne protiv Srbije

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u New Delhiju da je tijekom razgovora sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem otklonio strahove Srbije u pogledu obrambene suradnje Hrvatske, Albanije i Kosova.

Foto: x/andrej plenković

"Otklonili smo strahove za koje smo razumjeli da postoje u Srbiji od suradnje između ministarstava obrane Hrvatske, Kosova i Albanije. Pojasnio sam da je ta suradnja usmjerena na tehničku suradnju naših resora i da nije usmjerena ni na koji način protiv Srbije. Tako da je to sada, koliko sam vidio iz njegove izjave, prihvaćeno", rekao je Plenković novinarima na marginama samita o umjetnoj inteligenciji u New Delhiju.

Vučić je izjavio u srijedu da mu je Plenković rekao kako suradnja Hrvatske, Albanije i Kosova nije usmjerena protiv Srbije. Vučić je u izjavi novinarima beogradskih medija iz New Delhija rekao da je "dugo razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem" i da su prvi puta govorili o "vojnom savezu Tirane, Zagreba i Prištine."

Srbijanski predsjednik je ranije, sudjelujući na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, rekao da je najveća prijetnja Srbiji upravo taj "vojni savez".

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali su prošle godine Deklaraciju o suradnji na području obrane i sigurnosti, za koju je rečeno da je usmjerena na stabilnost i sigurnost u jugoistočnoj Europi, podršku euroatlantskom putu te jačanju suradnje i savezništva triju prijateljskih država.

Foto: x/andrej plenković

Potrebne "pouzdane i provjerljive informacije"

Plenković je u četvrtak govorio na samitu AI Impact i upozorio da je zbog dostupnosti suvremenih tehnologija poput pametnih telefona i umjetne inteligencije, sve teže razlikovati činjenice od manipulacija.

Kasnije je novinarima ponovio da je "važno da informacije koje imaju utjecaj na građane budu točne, provjerljive, pouzdane, a ne da ljudi budu opterećeni ogromnom količinom informacija, nerijetko potpuno nebitnih".

Dodao je da regulatori i zakonodavci moraju uhvatiti korak s razvojem umjetne inteligencije.

"Razvoj umjetne inteligencije i opći tehnološki napredak događa se zato što imamo izrazito talentirane ljude i inovatore koji ubrzavaju taj razvoj. Na svakom ovakvom samitu imate iskorak o kojemu nismo mogli ni sanjati prije par godina. Međutim, ne može taj cijeli proces biti takav da regulatori, zakonodavci ili međunarodne organizacije kaskaju za nekoliko godina", rekao je premijer.

Plenković se danas sastao s brazilskim predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, a među temama je bio sporazum o slobodnoj trgovini Europske unije i Mercosura, trgovinskog bloka s Brazilom kao punopravnim članom. Plenković ponavlja da će to biti prilika za hrvatski izvoz te da poljoprivrednici ne bi trebali strahovati.

"Trebao bi otvoriti i šanse hrvatskom gospodarstvu za veću prisutnost naših izvoznika na tržištu cijele Latinske Amerike. Ponavljam taj sporazum ima vrlo jasne zaštitne mehanizme u slučaju da dođe do nekih poremećaja u pojedinim sektorima", rekao je Plenković.

Kasnije u četvrtak sastat će se i s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antoniom Guterresom.