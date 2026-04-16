Plenković o aferi u skijaškom savezu: 'Neka se sve ispita. Sport ćemo uvijek financirati'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je iz Pule uputio poziv nadležnim tijelima da raščiste i detaljno ispitaju stanje u Hrvatskom skijaškom savezu jer, kako je rekao "ova Vlada osuđuje sve nepravilnosti" i u interesu joj je da se rasvijetle sve moguće nepravilnosti u sportskim savezima.

"Slučaj oko skijaškog saveza je puno ozbiljniji od onog džudo savezu jer o ovom drugom slučaju u ovom trenutku još nemamo detaljnijih saznanja od onoga što je bilo do sada u medijima. Sport nam je izuzetno važan kako društvu, narodu tako i Vladi te je stoga nama je bio cilj da povećamo ulaganja u sve sportove bilo da je riječ o kolektivnim ili individualnim sportovima" - rekao je premijer Plenković dodavši kako je po pitanju sporta napravljen veliki iskorak s novim zakonskim okvirom odnosno boljim položajem sportaša, trenera te , osobito ulaganjem u infrastrukturua.

"Što se tiče poslovanja saveza poslali smo ključnu poruku - financirali smo sport u prošlosti, financirat ćemo ga i u budućnosti, no mehanizmi kontrole trošenja sredstava treba očito dignuti na višu razinu jer želimo da na temelju dodijeljenih sredstava Hrvatska ima još bolje rezultate" - naglasio je Plenković dodavši kako u mnogim sportovima se to pokazala pa u konačnici i u skijanju. Naime, smatra premijer, dovoljno je spomenuti da je Hrvatska na karizmi obitelji Kostelić u zadnjih 25 godina imala situaciju da nije bilo gospodarskog subjekta koji se nije natjecao da podrži skijanje. Upravo zato, naveo je predsjednik Vlade, za zemlju koja zbog klimatskih uvjete gotovo da nema ni prave zime a kamoli puno snijega, nevjerojatan je to uspjeh.

"Unatoč svemu, sve eventualne i moguće nepravilnosti osuđujemo i tražimo da sva nadležna tijela to do kraja raščiste i ispitaju. Jednostavno, svaki savez mora osigurati zakonito i transparentno poslovanje", poručio je Plenković.