Plenković o Ban i Zurovcu: Ljudi su procijenili da vide tko je odgovoran, ozbiljan i tko radi...

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu kako je izuzetno važno da HDZ osnaži svoju prisutnost u Gradu Zagrebu istaknuvši da je do danas s nacionalne razine prema projektima koji se realiziraju u Gradu Zagrebu uloženo 2,8 milijardi eura. "Mi smo do danas sa nacionalne razine kanalizirali prema projektima koji se realiziraju u Gradu Zagrebu 2,8 milijardi eura", rekao je je Plenković na stranačkom skupu u hotelu "Antunović" gdje je obilježena 36. obljetnica osnivanja više organizacija gradskih četvrti HDZ-a.

Ulagalo se, kaže, i u projekte vezane uz promet, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša, gospodarstvo te projekte vezane uz zdravstvo i kulturu. "Nema dijela gdje Vlada ne daje svoj doprinos", dodao je.

Rekao je i da se obnova vrtića u Zagrebu, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, bolnica te obrazovnih institucija, kulturnih dobara, javnih zgrada i objekata sakralne baštine izravnim aktivnostima financirala sa središnje razine te se kroz zakon o obnovi nakon potresa oslobodilo za Zagreb i dodatnih 210 milijuna eura.

Pozvao je članove HDZ-a da te činjenice osvijeste ljudima. Nije sve do Možemo, pa pomozite da sve to rastumačimo, rekao je.

Treba staviti u prvi plan sve što HDZ čini za kvalitetniji život Zagrepčana, rekao je.

Besramnom laži ocijenio je teze o diskriminatornom tretmanu onih krajeva Hrvatske gdje su povjerenje dobile druge političke opcije koje nisu u parlamentarnoj većini na nacionalnoj razini.

"Vlada, 'diskriminirajući' Grad Zagreb, financira praktički sve", dodao je.

Plenković je naglasio i da je Zagreb u žiži političkih zbivanja Hrvatske. "Tu se u biti generiraju svi politički narativi, vode i ideološki sukobi te velike i važne političke utakmice", rekao je.

Stoga je, istaknuo je, izuzetno važno da HDZ osnaži svoju prisutnost od mjesnih odbora do Gradske skupštine i dođe u poziciju da traži povjerenje zajedno s bliskim partnerima da u budućnosti upravlja Zagrebom.

Plenković je ocijenio i kako "polako dolazi vrijeme kada će i svi preduvjeti sazrjeti da se takvo osnaživanje ponovno vidi u glavnom gradu Hrvatske".

Govoreći o stabilnosti parlamentarne većine podsjetio je da su osudili neprimjereno pjevanje DP-ovog Josipa Dabre, a u međuvremenu su im se priključili nezavisna Boška Ban i Dario Zurovec.

"Niti kao politička prostitucija, a još manje kao politička korupcija. Ljudi su procijenili da vide tko je odgovoran, ozbiljan i tko radi i kako će svoje mandate iskoristiti na krajeve u kojima su izabrani na što učinkovitiji i bolji način", rekao je.

Osvrćući se na rat na rat na Bliskom istoku i rast cijena goriva podsjetio je da je Vlada na to "munjevito reagirala" i uvela regulaciju najviše maloprodajne cijene goriva. Istaknuo je da će Hrvatska u svakom trenutku imati dovoljnu opskrbu energentima te će biti i po priuštivim cijenama kako bi se omogućilo funkcioniranje ekonomije te očuvali socijalnu koheziju.