Plenković o Gospiću: Neki iz oporbe imaju informacije za koje Vlada ne zna

Predsjednik Vlade Andrej Plenković opetovao je u četvrtak da će oni koji su prouzročili problem otpada u Gospiću odgovarati u kaznenom postupku, istodobno poručivši da neki oporbeni zastupnici raspolažu informacijama koje mogu znati samo osobe uključene u taj postupak.

"Zdravstvena ispravnost vode u sustavu javne vodoopskrbe u Lici dobra je i voda je ispravna, može se piti, za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, sasvim je jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od članova Vlade koji takve informacije ne znaju", rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Ocijenio je da je to indikativno i da nije prvi put da se to događa s pojedinim akterima oporbe.

Poručio je da Vlada ima situaciju pod kontrolom, da su Vlada i njezina nadležna tijela angažirani da se problem riješi mirno, istinito, bez širenja panike, sukladno pravilima struke.

Ocijenio je da dio aktera oporbe umjesto izražavanja zabrinutosti širi lažne informacije.

Plenković je naveo da je od ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković čuo plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odvoženju rasutog opasnog otpada, plan sanacije za zakopani otpad, kao i, dok ta sanacija traje, prekrivanje područja na nekadašnjem perimetru poduzeća PPK Velebit.

Podsjetio je također da je u Karlovačkoj županiji, na lokaciji Babina gora, otvoren centar za gospodarenje otpadom, investicija vrijedna 80 milijuna eura.

Centar će obuhvaćati zbrinjavanje otpada za Karlovačku županiju te dijelove Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, za oko 130.000 stanovnika u sedam gradova i 22 općine, kapaciteta gotovo 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

Njegovim stavljanjem u funkciju, naveo je, stvaraju se preduvjeti za zatvaranje pet postojećih odlagališta na području obuhvata projekta.