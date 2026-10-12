Plenković o Markovom trgu: Važna je sigurnost institucija!

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da se po pitanju ograničenog pristupu Markovom trgu, koji je nakon oružanog napada ograđen metalnim ogradama, mora voditi računa o sigurnosti državnih institucija. Prošlo je šest godina od napada vatrenim oružjem na Banske dvore, a novinari su premijera nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitali koje je sigurnosno rješenje za Markov trg nakon što se dovrši obnova zgrade Sabora, odnosno kako osigurati da ne bude "parkiralište", da se uklone ograde, a da istodobno bude siguran za institucije.

Plenković je rekao da Markov trg "nije parkiralište" i da je praktički pola Markovog trga vezan uz gradilište zbog obnove, no podsjetio je i da je u napadu policajac skoro izgubio život.

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"Ne vidim da itko razmišlja o tome bi li se sutra to moglo opet dogoditi. Ne vidim, nisam nikada čuo brigu o tome. Nikada. Jako je malo državnih institucija koje stoje ovako, otprilike 'na izvolite', u drugim zemljama. Pa i kod nas, možete li pristupiti Uredu predsjednika? Ne možete", rekao je.

Dodao je da na Markovom trgu već postoji koridor za građane koji "redovito i bez problema" idu u crkvu na misu.

Također je naveo da je prije napada podržavao otvoren Markov trg te naglasio da mu je to "bilo simpatično", no napomenuo je da se mora osigurati sigurnost institucija.

"Ovo su situacije koje su se dogodile. Nisu hipotetske. Vatreno oružje s ciljem da se ubiju hrvatski policajci. O tome treba isto voditi računa - o sigurnosti", rekao je.

O dodatku za umirovljenike: Odluka će biti donesena na vrijeme

Na pitanje mogu li umirovljenici krajem godine očekivati povećanje godišnjeg dodatka na mirovine ili će ostati na istoj razini kao i ove godine, Plenković je odgovorio da o tome razgovaraju te podsjetio da je taj dodatak uvela upravo ova Vlada.

"Ako bude fiskalnog prostora, mi o tome govorimo, pokušat ćemo pronaći rješenja koja su nam itekako u interesu, u interesu naših umirovljenika, ali vodimo te konzultacije. Odluka će biti donesena na vrijeme", poručio je.

Premijer je također podsjetio na izborno obećanje da ukupna prosječna mirovina bude između 750 i 800 eura te da je ona danas, na malo više od polovice mandata, s godišnjim dodatkom dosegnula gotovo 780 eura.

Između ostalog, tu je i ukidanje poreza na dohodak na mirovine koji će u idućoj godini za 500.000 umirovljenika omogućiti veću mirovinu, naveo je.

Najnoviji rezultati CRO Demoskopa pokazuju da HDZ ima najmanju podršku u posljednjih nekoliko mandata, a Plenković je poručio da je ta anketa ranije predviđala i da će bivši predsjednik i član SDP-a Davor Bernardić pobijediti na izborima 2020. pa je bilo 25 razlike za HDZ.

"Puno je još do izbora i mi ćemo biti jako spremni za utakmicu", istaknuo je.

Poručio je da je u 10 godina mandata iza Vlade mnogo postignuća te najavio da će sutrašnju raspravu u Saboru o godišnjem izvješću Vlade iskoristiti da podsjete hrvatsku javnost na sve što se radi, pogotovo u ovoj zadnjoj godini mandata.

Nadamo se da nam konstruktivna oproba neće razbijati inventar

"Nadamo se da nam konstruktivna oporba neće razbijati inventar kao što je razbijala na Markovom trgu, ovaj put riječ je o imovini Ministarstva obrane", rekao je.

Govoreći o temama sjednice Predsjedništva HDZ-a, Plenković je rekao da su raspravljali o aktivnostima vezanim za rad Sabora, Vlade, ali i stranke, kao i međunarodnim aktivnostima.

Premijer je također izrazio zadovoljstvo ocjenom agencije Moody's, koja je potvrdila investicijski kreditni rejting, istaknuvši da je to potvrda politike Vlade i odgovornog upravljanja javnim financijama, uz kontinuirano smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u.

Plenković je pri tome rekao kako očekuju da će on do kraja godine iznositi 55,5 posto BDP-a što je, kaže, praktički za jedan postotni bod manje nego što je bilo prošle godine.